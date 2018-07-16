İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (3)

VİZE KRİZİ AŞILDI, AREF MISIR'A GÖNDERİLDİ Tolga YILDIRIM- Erol AKKIR-: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla Mısır'a gönderildi. Dün geceden beri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bekletilen Aref Ghafouri, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle vize sorununun aşılması üzerine havalimanına götürülmek üzere hazırlandı. Saat 12.45'te bir sağlık ekibi eşliğinde hastaneden çıkarılan Aref, özel ambulans uçağa bindirildi ve uçakta son kontrolleri yapıldı. Doktorların onayından sonra Aref Ghafouri'nin içinde bulunduğu uçak, saat 13.30'da Mısır'a gitmek üzere havalandı.
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