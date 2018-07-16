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İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (4) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

'KENDİ İSTEĞİ VE İMKANKANLARIYLA MISIR'A GÖNDERİLDİ' Sağlık Bakanlığı, kobra yılanı tarafından ısırılan Aref Ghafouri'nin, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile tedavisi devam etmek üzere  Mısır'a gönderildiği kaydedildi.

'KENDİ İSTEĞİ VE İMKANKANLARIYLA MISIR'A GÖNDERİLDİ'
Sağlık Bakanlığı, kobra yılanı tarafından ısırılan Aref Ghafouri'nin, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile tedavisi devam etmek üzere Mısır'a gönderildiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aref Ghafouri, yılan ısırması hadisesi üzerine hemen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir. Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda antidotun Mısır’da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır’a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır" denildi.
Mısır’ın gerekli vize işlemlerinde ağır hareket etmesi üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun antidot temini için Fransa ile temasa geçtiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan çalışmalar neticesinde, reçete, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne ulaştırılmış, ancak adı geçen kuruluşun antidot üretimini 3 yıl önce sonlandırdığı anlaşılmıştır. Buna rağmen, Fransa’da antidot olup olmadığı araştırmasına devam edilmiştir. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Mısır’la yürüttüğü çalışmalar sonuç vermiş, hastanın Mısır’a nakli hususunda engeller kaldırılmıştır."
Aref Ghafouri'nin genel durumu hakkında ise şöyle denildi:
"Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Kraciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur. Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir."

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