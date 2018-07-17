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İllüzyonist Aref'i kobra yılanının ısırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın: - "Bize geldiğinde sağ elinde, yılan ısırığının çevresinde 8-10 santimlik eritemli (kızarıklık) ödemli bir bölge vardı ama belirgin nekroz yoktu" - "Karaciğer, böbrek fonksiyonları, kan değeri tablosunda herhangi bir değişim olmadı. Nörolojik bulguları hiç gelişmedi, sık muayene, sık takip yaptık" - "Morali iyiydi, venomu (panzehir) almak konusunda sabırsızlık gösterdi. Ilımlı bir hastaydı, kurallarımızı bozmadı, takiplerimize de uydu"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkinler Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın, kobra yılanının ısırdığı illüzyonist Aref Ghafouri'nin laboratuvar bulgularının iyi gittiğini söyledi.

Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın, kobra yılanı ısırığı sonucu pazar akşamı acil servise başvurduğunu ifade etti.

Hastayı değerlendirdiklerini belirten Çakın, "Sağ elinde, yılan ısırığının çevresinde 8-10 santimlik eritemli (kızarıklık) ödemli bir bölge vardı ama belirgin nekroz yoktu. Genel durumu iyiydi, vital (hayati) bulguları stabildi. Nörolojik bulguları yoktu ve laboratuvar bulguları normaldi." diye konuştu.

Çakın, Türkiye'de daha çok engerek türü yılanlar olduğu için kobra yılanının panzehirinin bulunmadığını, kobra yılanı da olmadığını kaydetti.

Aref'i ısıran yılanın Mısır'da özel bir yılan türü olduğunu aktaran Çakın, şöyle konuştu:

"Hastanın, kendi gösterileri için kullandığı bir yılan türü. Bunun panzehirini bulmak için Bakanlığımız devreye girdi, üretici firmaya ulaştığımızda artık üretilmediğini öğrendik. Bu dönemde yoğun bakım ünitemize aldık. Erişkin yoğun bakım 2'de ekibimizle birlikte takibini yaptık. Sıkıntı olmadı. Karaciğer, böbrek fonksiyonları, kan değeri tablosunda herhangi bir değişim olmadı. Nörolojik bulguları hiç gelişmedi, sık muayene, sık takip yaptık. Laboratuvar bulgularımız iyi gitti. İkinci gün koldaki eritemin tamamen kaybolduğunu, fakat ödemde minimal bir artış olduğunu gördük, nekroz yoktu. Hasta, özellikle bu yılanın yetiştiği yer olan Mısır'a venom (panzehir) almak için gitmek istedi."

Çakın, venomun temini konusunda zorluklar yaşandığı, karşı ülkeden verme konusunda bir isteksizlik olduğu için hastanın Mısır'a gittiğini ifade etti. Çakın, Sağlık Bakanlığının venom temini için çok uğraştığını vurguladı.

Hastanede daha çok korumaya yönelik bir tedavi uyguladıklarını belirten Çakın, "Kolu atele aldık. Özellikle lezyonu işaretledik ve ilerlemeyi gözlemlemek istedik. Kan tablosunda çok ciddi değişiklikler yapılabilir, nörolojik olarak yutma güçlükleri, kas kayıpları, kas fonksiyonlarında kayıplar olabilirdi ama bunların da olmadığını gördük. Stabil bir hastaydı." dedi.

Hastanın ödeminde bir miktar artış olduğuna değinen Çakın, Aref'in gelmeden önce kolunu bağlamasının ödemi artırmış olabileceğini dile getirdi.

Kolunu atele alarak, kalp seviyesinin üzerine sabitleyerek tuttuklarını ve kızarıklığın gerilediğini aktaran Çakın, "Morali iyiydi, venomu almak konusunda sabırsızlık gösterdi. Ilımlı bir hastaydı, kurallarımızı bozmadı, takiplerimize de uydu. Mısır'da iyi sonuçlar alacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

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Antalya aref Yoğun Bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın

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