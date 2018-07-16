HABER

İllüzyonist Aref'in kobra yılanı tarafından ısırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Hastanın hayati tehlike kaydı yok. Böyle durumlarda zaten 2 saat içinde nörolojik bulguları olması lazım. Solunum sıkıntısı olur, felç olur. Bunların hiçbiri yok, kızarıklık dışında başka bulgu yok" - "Endikasyonuna bakılarak son durumu değerlendirildi, kendi isteğiyle Mısır'a gönderildi"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, illüzyonist Aref Ghafouri'nin kobra yılanı tarafından ısırılmasına ilişkin, "Hastanın hayati tehlike kaydı yok. Böyle durumlarda zaten 2 saat içinde nörolojik bulguları olması lazım. Solunum sıkıntısı olur, felç olur. Bunların hiçbiri yok, kızarıklık dışında başka bulgu yok." dedi.

Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine verilen bilgide, olayın dün saat 15.00 civarında gerçekleştiğinin aktarıldığını belirterek, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geliyorlar. Orada kendisi de kolunu bezle sarmış, yılanın zehrine karşı tecrübeli yani. Zehir Danışma Merkezi ile görüşüyor. Sonrasında serum onların elinde olmayınca Türkiye'deki yılan ısırmalarına karşı serum bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderiliyor." diye konuştu.

Ghafouri'nin, hastanede kobra yılanı tarafından ısırıldığını söylediğini, ancak tedaviye ilişkin kendilerinde bulunan serumun kobra yılanına karşı etkisinin bulunmadığını kaydeden Hülür, şöyle devam etti:

"Bakılıyor, nörolojik bulgu yok. Lokal bir kızarıklık, şişlik var, hastanede takibe alınıyor. Bu sabaha karşı da kızarıklık azalmış. Nörolojik bulgu olmayınca vakayı ikinci evre olarak değerlendirdik. İkinci derece bir hasta. Hafif bir ısırık olmuş. Yılan zehrin tamamını boşaltmamış demek ki, boşaltsa sıkıntı olurdu. Bu arada Bakanlığımız yılanın olduğu ülkelerde girişimlerde bulundu. Kendisi jet ayarlıyor. Endikasyonuna bakılarak, son durumu değerlendirildi, kendi isteğiyle Mısır'a gönderildi."

Serumun, yılan cinsinin görüldüğü ülkelerden Mısır'da olduğunu belirten Hülür, "Hastanın hayati tehlike kaydı yok. Böyle durumlarda zaten 2 saat içinde nörolojik bulguları olması lazım. Solunum sıkıntısı olur, felç olur, bunların hiçbiri yok. Kızarıklık dışında başka bulgu yok. Orasını, burasını oynatamaz, vücutta yayılım olur, şişme olur. Dolayısıyla tıbbi açıdan hastada nörotoksik bulgular zaten yok. Kendi isteğiyle gitti." ifadelerini kullandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından yapılan açıklamada ise Ghafouri'nin sağ kol bileğine yakın bölgedeki ısırığın, ikinci evrede olduğu belirtildi.

Türkiye'de kobra türüne ait yılan sokmasına karşı zehir bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, Ghafouri'nin, ara ara kollarında, bacaklarında, yüzde ve dudak çevresinde uyuşukluk olduğu kaydedildi.

İllüzyonist Aref Ghafouri, gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından elinden ısırılmıştı.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildiAdnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacakCumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arefe illüzyonist Aref Ghafouri kobra yılanı yılan ısırması zehir

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.