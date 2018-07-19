İllüzyonist Aref'in tedavisi en az bir gün daha sürecek

KAHİRE (AA) - Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırılan ve özel bir uçakla Mısır’a gönderilen illüzyonist Aref Ghafouri’nin panzehir tedavisi en az 24 saat daha sürecek.

Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi yetkilileri ve doktorlardan edinilen bilgiye göre, Aref'in panzehir tedavisine en az bir gün daha devam edilecek.

Kahire’ye getirildiği ilk güne nazaran durumunda iyileşme olduğu görülen illüzyonistin yılan tarafından sokulan sağ kolunu hareket ettirebildiği gözlendi.

AA muhabirine konuşan Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Muhammed Şibli, Aref’i ısıran yılanın Egyptian Cobra olduğunu söyledi.

Mısır Kobrası olarak isimlendirilen yılan türünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşadığını ve dünyadaki en tehlikeli 10 yılandan birisi olduğunu anlatan Şibli, “Bu tür yılanların ısırığının tahribatı; vücudun direnci, zerk edilen zehrin miktarı ve diğer etkenlerle doğrudan bağlantılıdır. İnsanı ne kadar sürede öldüreceği konusunda bir zaman belirlemek oldukça zor. Ancak zehri son derece öldürücüdür. Tedavi yapılmazsa birkaç saat içerisinde öldürebilir.” ifadelerini kullandı.