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ILO heyeti Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Koller ile yardımcısı Bussi, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Heinz Koller, yardımcısı Maurizio Bussi ve Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mesleki Eğitim Merkezi'ni (MEM) ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmada, ILO ile çok güzel iş birlikleri yaptıklarını belirtti.

MEM'in GSO ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle açıldığını ifade eden Ünverdi, Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye elemanı yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Ünverdi, merkezde 16 meslek dalında eğitim verildiğini, daha önce ILO ile yaptıkları iş birliğinin mesleki eğitime çok büyük katkılar sağladığını bildirdi.

Yeni iş birlikleriyle daha güzel projelere imza atacaklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bir şehirde sosyal barış ortamında yaşayabilmek için insanların iş ortamında olması gerekir. Biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Suriye'de yaşanan savaştan dolayı kentimize 500 binin üzerinde Suriyeli geldi. Kentimize ve ülkemize gelen mültecilere yardımcı olmak bizim insanlık görevimizdir. Biz de bunun gereğini yapıyoruz. Bu insanlara iş ve aş kazandırmak durumundayız. Ayrıca GSO-MEM'de mesleki eğitimler vererek iş gücüne nitelik kazandırmak istiyoruz. Sosyal barışı koruyabilmek için bu insanlara iş öğretmemiz gerekiyor."

Heinz Koller de Türkiye hükümeti başta olmak üzere Suriyeli sığınmacılara misafirperverlik gösteren tüm kuruluşlara teşekkür etti. Koller, istihdam oluşturmanın ve insanlara iş imkanı sağlamanın öneminin bilincinde olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından heyet üyeleri merkezdeki atölyeleri gezdi, kursiyerlerle sohbet etti.

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