ILO'nun 107. Uluslararası Çalışma Konferansı

CENEVRE (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, "Ülkemizde birçok ekonomik ve sosyal tedbiri kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi 2014'te kabul edilmiş ve bu strateji Türk işgücü piyasası için bir milat teşkil etmiştir. Bunun ardından, geçen yıl ve bu yıl birçok teşvik başlatılmıştır. Bu teşvikler istihdamın artırılmasına büyük katkı sağlamış ve çalışma barışına olumlu etkide bulunmuştur." dedi.

Önen, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 107. Uluslararası Çalışma Konferansı'ndaki konuşmasında, TİSK'in 60 yıldır ILO'nun güvenilir bir paydaşı olduğunu belirterek, aralarında karşılıklı güven bulunan ILO ile TİSK'in çalışma hayatı ve sosyal konularda üst düzey bir ortak anlayışla hareket ettiğini söyledi.

Gelecek yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan ILO'nun gelecek döneme yönelik yeni yol haritasını oluşturmaya öncelik vermesi gerektiğini vurgulayan Önen, şunları kaydetti:

"Bu aşamada, 100. yılı kutlamanın en iyi yolu, üçlü yapı tarafından karşılaşılan bütün sosyal ve ekonomik güçlükleri ele alacak biçimde ILO'nun etki alanını genişletmektir. Genel Müdür tarafından 2016'da duyurulan yüzüncü yıl girişimleri çerçevesindeki Çalışma Hayatının Geleceği girişimi, iş gücü piyasalarımız için gelecek senaryoları hakkındaki en geniş tartışmaya imkan vermiştir. Özellikle, Çalışma Hayatının Geleceği Küresel Komisyonundaki tartışmalar, 2019'da ilgili konferans komitesi için zemin oluşturacaktır."