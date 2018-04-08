İluh Deresi temizleniyor

Kentin temizliği konusunda çalışmalarını aralıksız ve büyük bir titizlikle sürdüren Batman Belediyesi, 7 kilometre uzunluğunda olan İluh Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı.
Evsel atık ve çöplerle kirlenen İluh Deresi’nde temizlik çalışmalarına Başlayan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BASKİ) ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 7 kilometre uzunluğunda olan İluh Deresi’nde 1 greyder, 2 kepçe, 1 mini kepçe ve 6 kamyon ile yürütülen temizlik çalışmalarında kirliliğine neden olan atıklar Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma BASKİ Ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile sürdürülüyor.
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