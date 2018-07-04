İlyas Yalçıntaş İran'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - "İncir" ve "İçimdeki Duman" şarkılarıyla bilinen İlyas Yalçıntaş, İran'da müzikseverlerle buluştu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İran İslam Cumhuriyeti'nde özel izinle konser veren ilk Türk pop sanatçısı olan Yalçıntaş'ın Kish Adası'ndaki konserini 2 bin 500 kişi izledi.
Salon dolarken, sanatçı, en bilinen şarkılarını yaklaşık 2 saat boyunca İranlı hayranlarıyla beraber söyledi.
Yaklaşık 4 yıl önce bir müzik yarışmasında ilk kez adını duyuran şarkıcı, İran'dan 2 yıldır izin çıkmasını bekliyordu.
Kısa sürede İran'da çok sevilen yabancı şarkıcılar arasına giren İlyas Yalçıntaş'ın, biletleri kısa sürede tükenen konserleri 3 gün daha sürecek.
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
Arabada fuhuşun sonu kötü bitti
Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü
Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar
Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler
Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum