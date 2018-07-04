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İlyas Yalçıntaş İran'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

İlyas Yalçıntaş İran'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - "İncir" ve "İçimdeki Duman" şarkılarıyla bilinen İlyas Yalçıntaş, İran'da müzikseverlerle buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İran İslam Cumhuriyeti'nde özel izinle konser veren ilk Türk pop sanatçısı olan Yalçıntaş'ın Kish Adası'ndaki konserini 2 bin 500 kişi izledi.

Salon dolarken, sanatçı, en bilinen şarkılarını yaklaşık 2 saat boyunca İranlı hayranlarıyla beraber söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce bir müzik yarışmasında ilk kez adını duyuran şarkıcı, İran'dan 2 yıldır izin çıkmasını bekliyordu.

Kısa sürede İran'da çok sevilen yabancı şarkıcılar arasına giren İlyas Yalçıntaş'ın, biletleri kısa sürede tükenen konserleri 3 gün daha sürecek.

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İçimdeki Duman İlyas Yalçındaş Incir

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