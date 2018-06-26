İlyas Yalçıntaş İran'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - "İncir" ve "İçimdeki Duman" şarkılarıyla bilinen İlyas Yalçıntaş, İran'da müzikseverlerle buluşacak.

İran İslam Cumhuriyeti'nde konser izni alan ilk Türk pop sanatçısı olan Yalçıntaş'ın konserleri, 3, 4 ve 5 Temmuz'da İran'ın Kish Adası'nda gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 4 yıl önce bir müzik yarışmasında ilk kez adını duyuran şarkıcı, kısa sürede İran'da çok sevilen yabancı şarkıcılar arasına girdi.

İran'dan 2 yıldır izin çıkması beklenen konserin biletlerinin kısa sürede tükendiği belirtildi.

