İmam adayları bilek güreşi turnuvasına damga vurdu

Okul Sporlarında çok sayıda başarıya imza atan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi, iki gün süren Liseler Arası Bilek Güreşi yarışmalarından 13 madalya ile döndü.
Okul Müdürü Ahmet Bakır, bu yıl farklı spor dallarında Kızılcahamam’ı ilk defa temsil etmenin gururunu yaşadıklarını, ata sporu güreşin dışında, kros, kick boks, gülle atma, sırıkla atlama, dart, bocce ve son olarak bilek güreşinde önemli başarılar elde ettiklerini, sporda elde ettikleri bu başarının önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında da devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
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