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İmam hatip lisesinde bilim sanat ve kültür şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Başakşehir'deki M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinin Geleneksel Bilim, Sanat ve Kültür Şenliğinin bu yıl ikincisi düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesinin Geleneksel Bilim, Sanat ve Kültür Şenliğinin bu yıl ikincisi düzenlendi.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam hatip Lisesi mehter ekibinin konser verdiği şenlikte konuşan Okul Müdürü Vedat Karabayır, şenliğin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ürünlerinin sergilenmesi ve diğer okullarla paylaşılması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Gençleri bilgi, kültür ve manevi değerlerle donatmanın önemli görevlerinden olduğunu belirten Karabayır, şöyle konuştu:

"Şenliğimizde 4006 kapsamında TÜBİTAK'a sunduğumuz ve kabul gören 30 projemizin sunumu ve bilim, kültür, sanat anlamında yapılan bütün etkinliklerin sergilendiği bir program olacaktır. Şenlikte, okulumuzdaki zümrelerimizce hazırlanan bilim ve kültür anlamındaki yapılan projeler de sergilenecektir. İki aşamada icra edilecek programımızda ilk olarak çocuklarımız projelerini anlatacak. Daha sonra kızlarımızın tekvando gösteri olacak ve ney, ebru, hat gibi kültürel sanatların sergilendiği bir bölüm olacak."

Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Başakşehir Belediye Başkanı Danışmanı Haluk Dikbaş, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, STK temsilcileri ve Başakşehir bölgesinde bulunan diğer okullar katıldı.

Davetliler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında çalışmalar yapan öğrencilerin stantlarını gezdi.

Stantları gezenlere bilgi veren 9. sınıf öğrencisi Yahya Çakır (16) Arduino işlemci ile Bluetooth modülünü birleştirerek akıllı telefon aracılığıyla geliştirdiği robota veri gönderdiklerini anlatarak, "Gelen veriler bacaklara ve kollara yönlendiriliyor. Bu şekilde robot bacaklarını kollarını hareket ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Sofia isimli bir robota vatandaşlık bile verildi. Robotlar artık hayatımızın bir parçası. Biz de buna benzer bir şey yapmak istedik. Projeyi genişleteceğim." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Ertürk ise akıllı ev projesi geliştirdiğini belirterek, "Küçük bir modül tasarladık. İçine Ardunio ve servo motorlarla düzenek kurduk. Düzenek Bluetooth yoluyla telefonla çalışıyor. Tuşlara basıldığında evin kapıları, pencereleri, ışıkları açılıp kapanıyor." dedi.

Gülsüm Ceyda Bozal da akıllı evin dış tasarımı ile peyzaj bölümlerini tasarladığını kaydederken, stantlarda yer alan elektronik silahlar, akıllı evler, yenilenebilir teknolojiler, akıllı robotlar, ilgi çekti.

Yürürken cep telefonu bataryasını şarj eden ayakkabı tabanı geliştiren 9. sınıf öğrenci Binnaz İrem Koca, "Değişken basınç altında elektrik üreten piezo maddelerini tabanlığın altına yerleştirdik. Onların arkasında piller var, bunları şarj ediyor. Yürüdükçe cep telefonu şarj ediyor." ifadelerini kullandı.

Şenlikte okulda verilen ney, bendir, bağlama derslerini alan öğrenciler, sahne performansları sergiledi.

Şenliğe İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Aydın Üniversitesi stant açarak 12. sınıf öğrencilerine tercihleri ile ilgili rehberlik yaptı.

Stantların gezilmesinden ardından Türk çadırında ağırlanan misafirlere geleneksel Osmanlı mutfağından ve yöresel lezzetlerden ikram edildi.

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Anadolu İmam Hatip Lisesinin bilim kültür M. Emin Saraç sanat Şenlik

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