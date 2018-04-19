İmam hatip lisesinde bilim sanat ve kültür şenliği

"Şenliğimizde 4006 kapsamında TÜBİTAK'a sunduğumuz ve kabul gören 30 projemizin sunumu ve bilim, kültür, sanat anlamında yapılan bütün etkinliklerin sergilendiği bir program olacaktır. Şenlikte, okulumuzdaki zümrelerimizce hazırlanan bilim ve kültür anlamındaki yapılan projeler de sergilenecektir. İki aşamada icra edilecek programımızda ilk olarak çocuklarımız projelerini anlatacak. Daha sonra kızlarımızın tekvando gösteri olacak ve ney, ebru, hat gibi kültürel sanatların sergilendiği bir bölüm olacak."

Gençleri bilgi, kültür ve manevi değerlerle donatmanın önemli görevlerinden olduğunu belirten Karabayır, şöyle konuştu:

Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Başakşehir Belediye Başkanı Danışmanı Haluk Dikbaş, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, STK temsilcileri ve Başakşehir bölgesinde bulunan diğer okullar katıldı.

Davetliler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında çalışmalar yapan öğrencilerin stantlarını gezdi.

Stantları gezenlere bilgi veren 9. sınıf öğrencisi Yahya Çakır (16) Arduino işlemci ile Bluetooth modülünü birleştirerek akıllı telefon aracılığıyla geliştirdiği robota veri gönderdiklerini anlatarak, "Gelen veriler bacaklara ve kollara yönlendiriliyor. Bu şekilde robot bacaklarını kollarını hareket ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Sofia isimli bir robota vatandaşlık bile verildi. Robotlar artık hayatımızın bir parçası. Biz de buna benzer bir şey yapmak istedik. Projeyi genişleteceğim." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Ertürk ise akıllı ev projesi geliştirdiğini belirterek, "Küçük bir modül tasarladık. İçine Ardunio ve servo motorlarla düzenek kurduk. Düzenek Bluetooth yoluyla telefonla çalışıyor. Tuşlara basıldığında evin kapıları, pencereleri, ışıkları açılıp kapanıyor." dedi.