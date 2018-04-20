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İmam Hatip öğrencileri Afrika’da su kuyusu açmak için kermes düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Okulu öğretmen ve öğrencileri Afrika’da suyu olmayan bir bölgede su kuyusu açmak için kermes düzenlendi.İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan okul bahçesinde düzenlenen kermeste, yöresel yiyecek ve tatlılar sunuldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Okulu öğretmen ve öğrencileri Afrika’da suyu olmayan bir bölgede su kuyusu açmak için kermes düzenlendi.
İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan okul bahçesinde düzenlenen kermeste, yöresel yiyecek ve tatlılar sunuldu. Kermeste Siverek taze peyniriyle yapılan katmer büyük ilgi görüyor. İlçe sakinleri ile hayırseverlerin katılımıyla düzenlenen kermes, 3 gün süreyle açık kalacak. Konu ile ilgili açıklamalar da bulunan Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehmet Ali Gedikli, tüm yardım severlere çağrıda bulunarak, "Öğrencilerimiz ahlaki olarak yetiştirdiğimiz gibi akademik olarak da en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bu değerler eğitimi kapsamın da yaptığımız çalışmaların başında her yıl düzenlediğimiz Kermeslerimiz var. Geçen sene öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz kermeste, okul kütüphanemize kitaplar alma suretiyle, kütüphanemizin kitap ihtiyacını giderdik. Halkın büyük bir teveccühü vardı. Bu yıl da öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yaptığımız kermesin amacı Afrika’da yoksul, yardıma ve suya muhtaç bölgede su kuyusu açmaktır. Bugün başlayan kermesimiz toplam da 3 gün sürecektir. Bu 3 gün süreyle elde edilen gelirle Afrika’da okulumuz adına inşallah su kuyusunu açacağız” diye konuştu.
10. sınıf öğrencisi Gülay Balkın, “Yusuf Sami Kız İmam Hatip Okulu öğrencileri olarak kermes düzenledik, Bu kermeste toplanan paralarla Afrika’da ki kardeşlerimiz için su kuyusu açacağız. Arkadaşlarla beraber yiyecek, tatlı ve içecek, çeşitleri getirdik. Bu çalışmadan çok memnunuz” diye konuştu.

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