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İmam Hatip öğrencilerine robotik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

İzmir'de yürütülen "İmam Hatip Okulları Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor" projesi kapsamında İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesinde robotik sınıfı açıldı - İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vargeloğlu: - "Hedefimiz imam hatipli öğrencilerimizin çağın gerisinde kalmaması, en güzel şekilde bu yarışın içinde olmalarıdır"

İZMİR (AA) - İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "İmam Hatip Okulları Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor" projesi kapsamında, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde robotik sınıfı oluşturuldu.

Okulda düzenlenen robotik ve kodlama tanıtım gününde konuşan İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Vargeloğlu, robotik ve kodlamanın önemini anlatarak, bilim çağında yaşanıldığını, bu nedenle teknoloji üretiminin bir gereklilik olduğunu söyledi.

Ülkelerin geleceğini ürettikleri teknolojinin etkilediğini kaydeden Vargeloğlu, "Yazılımınızı üretmediğiniz taktirde güçlü olamıyorsunuz. Her alanda teknolojiyi, bilimi kullanıyoruz. Bu nedenle biz de çocuklarımızın bu eğitimi almasını istiyoruz. İmam hatipli öğrencilerin de bu yarışın dışında kalmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vargeloğlu "İmam Hatip Okulları Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor" projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 10 imam hatip lise ve ortaokulunda robotik ve kodlama sınıfı açıldığını aktararak, 5 okulda daha açmayı planladıklarını belirtti.

Bugün açılan sınıfın yaklaşık 150 bin lira maliyetle kurulduğunu anlatan Vargeloğlu, "Hedefimiz imam hatipli öğrencilerimizin çağın gerisinde kalmaması, en güzel şekilde bu yarışın içinde olmalarıdır." dedi.

Konuşmaların ardından robotik sınıf ile imam hatip öğrencilerinin robotik ve kodlama eğitimleri sürecinde hazırladıkları projelerin yer aldığı sergi açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
imam hatip robotik Sınıf

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