İmam hatip öğrencisi 500 tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçlarına göre, Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, 500 tam puan aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavlarında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencilerden biri de imam hatip ortaokulundan çıktı.

Adana doğumlu Azra Kargı, Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulunda okudu. 2017 Devlet Parasız ve Yatılılık Bursluluk Sınavı'nda da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Azra Kargı, 2018 liselere geçiş sınavında da 971 bin 657 öğrenci arasında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına girdi.

Öte yandan Uşak Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Tayyip Değirmenci 0,02; Sivas Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gizem Kanca 0,07; Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Mirza Camcı 0,10; Gaziantep Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatmagül Ersöz ile İstanbul Küçükçekmece Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yeliz Kurt 0,13 genel yüzdelik dilimleriyle imam hatip ortaokullarında başarı gösteren öğrenciler arasında yer aldı.

