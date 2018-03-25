İmam Hatip Öğrencisi ‘’Genç Hatipler Hutbe Okuma ‘’yarışmasında birinci oldu

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl geleneksel olarak İmam Hatip Liseleri arasında düzenlediği ‘Hutbe Okuma Yarışması’nın Kastamonu il finali yapıldı.
İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde Merkez Camii’nde yapılan finalde, Tosya Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Ahmet Saim Gecioğlu birinci oldu. Birinci olan öğrenci 6 Nisan tarihinde Kastamonu’da gerçekleşecek olan bölge finalinde Kastamonu’yu temsil edeceği belirtildi.
İnebolu Merkez Camide Hutbeye çıkan Tosya Anadolu İmam Hatip Öğrencisi Ahmet Saim Gecioğlu ‘’Birlik ve Beraberliği’’ konu alan hutbesi ile 5 kişiden oluşan jüriden 500 üzerinden 450 puan alarak İl birincisi oldu.
İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri ve yarışma jürisi yarışmaya katılan Okul idarecilerine öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.
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