Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, imam hatip öğrencileri arasında ateizm ve deizmin yaygınlaştığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "İmam hatipler, sağlam ve sahih din eğitiminin kaleleridir. Vakfımız tarafından Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında söz konusu haberlere konu olan türden bir problemle bugüne kadar karşılaşılmamıştır." dedi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde imam hatip liselerinde deizm ve ateizmin yaygınlaştığına dair iddiaların kamuoyunda yer aldığını anımsatarak, bunun bir algı operasyonu olduğunun kolaylıkla anlaşıldığını dile getirdi.

"Toplumumuzun bu tür algı operasyonları ile on yıllardır manipüle edilmeye çalışılması, manidar olduğu kadar haddini fazlasıyla aşan girişimlerdir" diyen Öksüz, "Özellikle imam hatip okullarımız ve dini hassasiyetler üzerinden halkımızın zeka ve algı düzeyi ile alay edilircesine bu tür haberlerin tekrar tekrar ısıtılıp servis edilmesi, artık sadece zihin değil, mide de bulandırmaktadır." ifadelerini kullandı.