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"İmam hatipler sağlam ve sahih din eğitiminin kaleleridir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

TİMAV Genel Başkanı Öksüz: "(Deizm yayılıyor iddiası) Vakfımız tarafından Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında söz konusu haberlere konu olan türden bir problemle bugüne kadar karşılaşılmamıştır"

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, imam hatip öğrencileri arasında ateizm ve deizmin yaygınlaştığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "İmam hatipler, sağlam ve sahih din eğitiminin kaleleridir. Vakfımız tarafından Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında söz konusu haberlere konu olan türden bir problemle bugüne kadar karşılaşılmamıştır." dedi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde imam hatip liselerinde deizm ve ateizmin yaygınlaştığına dair iddiaların kamuoyunda yer aldığını anımsatarak, bunun bir algı operasyonu olduğunun kolaylıkla anlaşıldığını dile getirdi.

"Toplumumuzun bu tür algı operasyonları ile on yıllardır manipüle edilmeye çalışılması, manidar olduğu kadar haddini fazlasıyla aşan girişimlerdir" diyen Öksüz, "Özellikle imam hatip okullarımız ve dini hassasiyetler üzerinden halkımızın zeka ve algı düzeyi ile alay edilircesine bu tür haberlerin tekrar tekrar ısıtılıp servis edilmesi, artık sadece zihin değil, mide de bulandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

- "İmam Hatipler sağlam ve sahih din eğitiminin kaleleridir"

Öksüz, deizm ve ateizmin yanı sıra gençliği tehdit eden bir çok sorun olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İstisnai konuların ve ferdi birtakım davranışların cımbızlanarak, imam hatiplerin geneli böyleymiş ve tüm öğrencileri bu şekildeymiş gibi gösterilmesinin iyi niyet olmadığı apaçık ortadadır. Ferdi bazda yaşanan ve istatistiki bir veriye dahi konu edilemeyecek kadar nadir sayıdaki öğrenci için sorun teşkil eden birtakım meseleleri, imam hatipler için genel bir sorun haline dönüştürmek zalimce bir tavırdır. İmam hatipler sağlam ve sahih din eğitiminin kaleleridir. Vakfımız tarafından Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında söz konusu haberlere konu olan türden bir problemle bugüne kadar karşılaşılmamıştır. Yine diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan pek çok araştırmada da bu tür konulara dair bir veri elde edilmemiş olması, sanırım servis edilen haberlerin niyetine dair toplumumuza açık bir kanaat vermektedir. Vakfımızın yapmış olduğu araştırmalarda, imam hatip neslinin dindarlık ölçeğinin çok yüksek düzeylerde çıktığının altını çizmek isterim."

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Ecevit Öksüz imam hatip TİMAV

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