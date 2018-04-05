İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

İMAM HATİPLİ GENÇLER DEİZME Mİ KAYIYOR?

KONYA’da imam hatip öğretmenlerinin katıldığı bir çalıştayda “Gençler arasında deizm inancı ön plana çıkmakta” denmiş.

Nedir Deizm?

Hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancıdır.

Yani Allah var ama din yok, kitap yok, peygamber yok.

Böyle bir inanç.

Bazı imam hatip öğretmenlerinin sınırlı bir gözlemle elde ettikleri bu veriden hareketle tabii ki “İmam hatipli gençler deizme kayıyor” şeklinde büyük, çok büyük bir laf etmek mümkün değil.

Ama şunu söylemek tabii ki mümkün:

Eğer din adına konuşanların tutarsızlıkları alıp başını giderse...

Eğer din adı altında hurafeler ön plana çıkarılırsa...

Eğer din ve ahlak arasında bir ilişki yokmuş gibi yapılmaya devam ederse...

Eğer asansör, halvet, ketçap fetvalarına tam gaz devam edilirse...

“İmam hatipli gençler deizme kayıyor” şeklindeki laflar, büyük laf olmaktan çıkar, gayet sıradan laf haline gelir.

Kısacası...

Akıllar başa alınmazsa laiklik günlerinde başımıza yağmayan taş, bugünlerde yağacak.

Hafazanallah! Hafazanallah!

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ