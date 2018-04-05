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İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 07:29 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "'Rezil adamlar' falan demeden olmaz mıydı?" başlıklı yazısının bir bölümünü, "imam hatipli gençler deizme kayıyor" tartışmasına ayırdı. Hakan yazısında, "Akıllar başa alınmazsa laiklik günlerinde başımıza yağmayan taş, bugünlerde yağacak. Hafazanallah! Hafazanallah!" ifadesini kullandı.

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

İMAM HATİPLİ GENÇLER DEİZME Mİ KAYIYOR?

KONYA’da imam hatip öğretmenlerinin katıldığı bir çalıştayda “Gençler arasında deizm inancı ön plana çıkmakta” denmiş.

Nedir Deizm?

Hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancıdır.

Yani Allah var ama din yok, kitap yok, peygamber yok.

Böyle bir inanç.

Bazı imam hatip öğretmenlerinin sınırlı bir gözlemle elde ettikleri bu veriden hareketle tabii ki “İmam hatipli gençler deizme kayıyor” şeklinde büyük, çok büyük bir laf etmek mümkün değil.

Ama şunu söylemek tabii ki mümkün:

Eğer din adına konuşanların tutarsızlıkları alıp başını giderse...
Eğer din adı altında hurafeler ön plana çıkarılırsa...
Eğer din ve ahlak arasında bir ilişki yokmuş gibi yapılmaya devam ederse...
Eğer asansör, halvet, ketçap fetvalarına tam gaz devam edilirse...

“İmam hatipli gençler deizme kayıyor” şeklindeki laflar, büyük laf olmaktan çıkar, gayet sıradan laf haline gelir.

Kısacası...

Akıllar başa alınmazsa laiklik günlerinde başımıza yağmayan taş, bugünlerde yağacak.

Hafazanallah! Hafazanallah!

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Anahtar Kelimeler:
imam hatip deizm Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ahmet Hakan, sanki sen müslümansın...
Laiklik günleri halen devam etmiyormu paçavranın korkak yazarı Türkiye İslam cumhuriyeti olarak değiştirildi şeriat yasaları hüküm kılındı da bizim mi haberimiz yok İmam hatiplerde öğretilen ilk ders ATATÜRK hilafeti kaldırmış bir dinsizdir rakı içtiği için sirozdan ölmüştür tüm ATATÜRK'çüler kafirdir İmam hatip lisesi mezunu olarak buna sende dahilsin sakın kıvırma bunu geçen yıl kendin itiraf ettin
deizm meizim bilmem..bildiğim şu; imam kadrosundan girip sonra devletin başka kadrolarına kayıyorlar...hiç bir ilgisi olmayan devlet kadrolarında yükseliyorlar..ilgili kişilerde açıkta kalıyor...
sallama
Sn. Hakan. Sende bir din görevlisi çocuğu olarak ve imam hatipli olarak Kuran ve Sünnetten ayrılmamak gerektiğini gösteren bişeyler yazsan da, sapan nereye sapacagi belli olmaz desen iyi olur.
zaten mevcut durumda budur.
Bu memlekette imamhatiplerin Kurulma amacı Ehli sünnete muhâlif müsluman bireyler yetiştirmektir zaten. Normal yâni
bu yazdıklarının imamhatiplerle ne alakası var gündelik yaşamla imahatipleri ilişkilendirmen senin acizliğindir dinin bilen öğrnmek isteyene tek bir yol vardır oda bellidir ancak dinini bilmeyenler senin düşüncelerini taşır
İmam hatipler kapatılsın!!
hergele gene saçmalamış
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