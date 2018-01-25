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'İmam hatip'li öğrenci sayısı 5 yılda 5 kat arttı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:23 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son yıllarda sayısı hızla artan imam hatipler konusunda bir dosya haber hazırlayan Reuters, imam hatipleri mercek altına aldı.

'İmam hatip'li öğrenci sayısı 5 yılda 5 kat arttı

Türkiye’de son yıllarda imam hatip okullarının öne çıkarılması uluslararası haber ajansı Reuters’in de dikkatini çekti.

Diken'in Reuters'ten aktardığı haberde ‘imam hatiplerin canlandırılması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dini, toplumsal yaşamın merkezine yerleştirme hamlesinin bir parçası’ denildi.

Haberin detayında şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetin bütçesine ve yatırım planlarına bakıldığında imam hatip liselerine yönelik harcamaların 2018’de iki kat artırılarak 6 milyar 570 milyon liraya çıkarılacağı görülüyor. Bu, tüm liselere ayrılan bütçenin yaklaşık dörtte biri. Her ne kadar 645 bin imam hatip liseli, tüm liselilerin yüzde 11’ini oluştursa da bütçenin yüzde 23’ünü alacak, yani normal liseye giden bir öğrenciye göre iki kat pay.

BEŞ YILDA BEŞ KAT ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

İmam hatip eğitiminin ortaokullara genişletildiği 2012’den bu yana toplam imam hatipli sayısı beş kat artarak 1 milyon 300 bine vardı. Okul sayısı da 4 bini geçti.

Hükümet, 2018’de 128 imam hatip lisesinin inşaatını bitirip 50 okul daha yapma niyetinde.

Öte yandan devlet okullarında da dini eğitim artırıldı. Zaten bu okulların bazıları imam hatipe çevrildi. Hükümet sayı vermeye yanaşmadı.

BAŞARI ÇİZELGESİNDE GERİDELER

AKP hükümetleri başından beri eğitime öncelik verdi. Milli eğitimin bütçe payı 2003’te yüzde 6.9’du. Bu yıl ise yüzde 12.3.

Aldıkları tüm fazladan paraya rağmen, veriler, İslami okulların devlet okullarına göre daha başarısız olduguna işaret ediyor.

2017’deki üniversiteye yerleştirme rakamları, dini okul mezunlarının devlet okullarının gerisinde kaldığını gösterdi. Dini okul mezunlarının sadece yüzde 18’i dört yıllık bir üniversiteye girebildi. Bu oran devlet okullarında yüzde 35, özel okullarda ise yüzde 45’ti.

Aralık 2016 tarihli bir OECD araştırması da dini okul mezunlarının akademik başarasının, ülke ortalamasının altında seyrettiğini ortaya koyuyor.

Araştırmaya daha geniş bir açıdan bakıldığında, Türkiye’nin üç yıl öncesine göre fen, matematik ve okumada, sekiz basamak düşüp 72 ülke arasında 50’nciliğe gerilediği görülüyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılında standart müfredatla eğitim yapılan okulların kontenjanı aşılırken imam hatiplerin yüzde 84’ü doldu.”

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OECD eğitim imam hatip öğrenciler

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
10 sorudan 2 sini doğru yapıyorlar artsa ne olur oraya gidenlere yazık kutsal okul gösterme çabasındalar amaçları murit toplamak.
AKABE SADACE EGITIMI DEĞIL ÜLKEYİ BITIRDI FETO APO PAPA PYD PKK BARZANI OBAMA SONUÇ KANDIRILDIK.
imam hatipler neden açılıyor,bunun ciddi olarak bir sebebi var mı,bu ülkeye bilim lazım bilim,bilimi olmayan bir ülke ilimde de herşeyde de geri kalır
Yıllardır imam hatipleri ön plana çıkarmak için çabalarken eğitim bitti.Bu ülkede devlet meslekliseleri arasında birtek imam hatip fen lisesi açıldı.NEDEN?
İŞSİZ GÜÇSÜZ GENCLER COK YAZIK HEPSINE
Zengin çocuğu ,milletvekili bakan çocuğu özel kolejlere devam,fakir çocuğuna da imam hatip tavsiyeleri,yani kölelik düzenine devam et ve şükret.aksi günah haaa
Bu gidişle herkesi imam yapacaklar.
yok birde başarılı olsalardı dinle devlet islerini ayirmadigin surece sürünecek bu toplum siyaset yaptigi 3 köprü ve dağıttığı komurlerle övünsün % 50 ye ilk okulu bitirememiş adama oxford mezunu de inaniyorlar...
imam hatipten anca pislik hain çıkar yobaz bir yaratık çıkar şekil bir tayyip gerisi siz düşünün çevremdeki kaç tane imam hatipli var yedikleri haltları saysam roman olur gerçek dürüst efendi insan atatürkün yolundan giden adamdan çıkar bunu 35 sene ismaiğilağada yaşamış biri olarak söylüyorum
ey türk halki, 20 sene sonra muayene olacak doktor bulamayacaksin, o zaman imam üfürükcülerine gidersin...
Arttı da ne oldu domatesi biberi sübhanekeyle yetistirirsiniz artık aşıları fatiha ile geliştirir nükleer enerjiyi amentuyle bulursunuz aferim size bu ülke LAİK LAİK kimseyi dine zorlamayin bunu yapmanız bile İslam'a karşı bir hareket. Bu millete okul dikeceginize her yere boş camiler doldurdunuz hastaneler yapacağınıza imam hatipler diktiniz diktiniz de neye yaradı tecavüzcü sizde ahlaksız sizde şortlu kadına saldıran sizde yaptınız da ne oldu?
Maşallah
Artmadı zorlandı okula
YAKINDA KIYAMET KOPAR. ZİRA HERKES DİNİNİ, DİYANETİNİ ÖĞRENİYOR.
geriye doğru tam gaz
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