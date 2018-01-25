'İmam hatip'li öğrenci sayısı 5 yılda 5 kat arttı

Türkiye’de son yıllarda imam hatip okullarının öne çıkarılması uluslararası haber ajansı Reuters’in de dikkatini çekti.

Diken'in Reuters'ten aktardığı haberde ‘imam hatiplerin canlandırılması Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dini, toplumsal yaşamın merkezine yerleştirme hamlesinin bir parçası’ denildi.

Haberin detayında şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetin bütçesine ve yatırım planlarına bakıldığında imam hatip liselerine yönelik harcamaların 2018’de iki kat artırılarak 6 milyar 570 milyon liraya çıkarılacağı görülüyor. Bu, tüm liselere ayrılan bütçenin yaklaşık dörtte biri. Her ne kadar 645 bin imam hatip liseli, tüm liselilerin yüzde 11’ini oluştursa da bütçenin yüzde 23’ünü alacak, yani normal liseye giden bir öğrenciye göre iki kat pay.

BEŞ YILDA BEŞ KAT ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

İmam hatip eğitiminin ortaokullara genişletildiği 2012’den bu yana toplam imam hatipli sayısı beş kat artarak 1 milyon 300 bine vardı. Okul sayısı da 4 bini geçti.

Hükümet, 2018’de 128 imam hatip lisesinin inşaatını bitirip 50 okul daha yapma niyetinde.