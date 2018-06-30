İmam hatipli Rus vatandaşı Andalib LGS'de ailesinin gururu oldu

Sınavda sözel bölümün biraz kolay geçtiğini anlatan Andalib Goncharova, "Sayısalda biraz boşum vardı ancak yine de iyi bir sonuç aldım. Bundan sonra hangi liseyi tercih edeceğimi de bilemiyorum. Tercihim daha çok fen lisesinden yana olacak. Öğretmenlerim ve ailemle konuştuktan sonra bir karar vereceğim." dedi.

Anadili Rusça'nın yanı sıra Türkçe, Arapça ve İngilizceyi de iyi derecede konuşan Andalib Goncharova, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok çalışarak girdiği sınavda başarıyı yakaladığını söyledi.

Çiftin 14 yaşındaki kızları İklil, anadolu lisesine devam ederken, 13 yaşındaki diğer kızları Andalib de bu yıl girdiği LGS'de büyük başarı elde etti.

Antalya'nın Alanya ilçesine 5 yıl önce yerleşen Rus bilgisayar mühendisi Aleksandr Goncharova (41) ile yazar ve tercümanlık yapan eşi Ekaterine Sorokoumova (33), kızları İklil ve Andalib'i önce Türkçe kurslarına gönderdi. Çift kızlarını ilkokul sonrası da imam hatip ortaokuluna yazdırdı.

İleride doktor olmayı veya matematik ile uğraşmayı istediğini dile getiren başarılı öğrenci, "Öğretmenler hep iyiydi. Arkadaşlarım da çok iyi davrandılar. İmam hatibe geldiğime pişman olmadım. Dini sistemi çok beğendim. Umarım Türkiye'de kalırız." diye konuştu.

Anne Ekaterine Sorokoumova ise kızının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu başarıda okulun çok katkısı olduğunu anlatan anne, "Türkiye'de yabancı olmamıza rağmen zorluk çekmedik. Okulda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok iyi karşılandı. Ben ve eşim Türkçe bilmiyoruz ama insanlar bize yardım etti, ellerinden geleni yaptılar." dedi.

Kızını imama hatibe daha dini olduğu için gönderdiğini dile getiren anne Ekaterine Sorokoumova, "İmam hatibin bir kız için daha uygun ortam olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu okulda gördüm. Dini yaşayışımıza daha uygun. İmam hatip okuluna gönderdiğimiz için de pişman değiliz." diye konuştu.

Anne Ekaterine Sorokoumova, 15 yaşındayken Müslümanlığı seçtiğini aktararak, dinlerini öğrenmek için Müslüman ve Arap ülkelerine gittiklerini, buralarda da hem mesleki hem de dini yaşamı öğrenmeye çalıştıklarını vurguladı.