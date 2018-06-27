NİĞDE (AA) - Niğde'de imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri, Afrikalıların katarakt ameliyatı için yürütülen "İmam Hatipliler Göz Nuru Oluyor" kampanyası kapsamında aralarında topladıkları 30 bin lirayı İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Önder İmam Hatipliler Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü kampanya kapsamında 20 yaşın altındaki 100 Afrikalının katarakt ameliyatı için Niğde'deki imam hatip öğrencilerinin desteğiyle toplanan 30 bin lira, İHH İnsani Yardım Vakfı Niğde Şubesi temsilcilerine verildi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, 2007'den beri devam eden ve 100 binin üzerinde Afrikalının katarakt ameliyatının yapıldığı anlamlı kampanyaya destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kampanyaya Niğde'den 35 imam hatip ortaokul ve lisesinde eğitim gören öğrencilerin katkı sunduğunu anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimizin dertlerine bir nebze de olsa çare olmak bizleri son derece memnun etmektedir. İmam hatip okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin bu önemli kampanyaya destek vermeleri bizi gururlandırdı.

Başta Bakanlığımız, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz olmak üzere kampanyaya destek veren Önder İmam Hatipliler Derneğine, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyor, yapılan hayırların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

