"İmam hatipliler hayatın her alanında olmalı"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İmam hatiplilerden doğrusu beklediğimiz sadece dini ilimlere odaklanmaları değil. Dini temeli sağlam olan ama hayatın her alanına atılan, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmek." dedi. Işık, Katar'ın başkenti Doha'da geçen nisan ayında düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Beraberinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AK Parti Kocaeli Milletvekili aday adayları Şemsettin Ceyhan ve Şener İnce ile okula gelen Işık'ı burada okul müdürü Fatih Şenocak ve öğrenciler karşıladı. Öğrenciler burada, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okudu. Işık, dünya şampiyonu öğrenciler Asiye Asude Komut, Esman Kotan, Zeynep Gökçe, Rümeysa Aydın ve Türk takımının Arapça öğretmeni Suriyeli İman Ulvan Summakieh'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Okulu gezerek bilgi alan Işık, burada yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarıdan dolayı dünya birincisi olan kız öğrencileri ve öğretmenleriyle okul yönetimini tebrik etti. - "Arapçayı öğrenmek dinin topluma aktarılması için önemli" Hz. Peygamberin "Bir lisan bir insan. İki lisan iki insan." Hadis-i Şerifi'ni anımsatan Işık, lisan öğrenmenin önemine değindi. "İmam hatip lisesinde okuyan öğrencilerin Arapçayı öğrenmesi, dinin doğru anlaşılması, dinin kaynaklarından bizzat öğrenilmesi ve bugün dini tahrif etmeye çalışan aşırı uçlara, özellikle insanları yönlendirmeye çalışanların önünde engel olmak açısından da son derece önemli." diyen Işık, bu açıdan imam hatip liselerinin çok önemli fonksiyonu bulunduğunu vurguladı. Dinin doğru kaynaklardan öğrenilmesi ve topluma aktarılması açısından imam hatiplerin yadsınamaz bir fonksiyonu olduğunu aktaran Işık, bunu orijinal kaynaklardan okuyabilme kabiliyeti kazanmak ve o yetkinliğe ulaşmanın önemine işaret etti. Işık, öğrencilerin, Arap ülkelerinin de girdiği yarışmada, onlardan çok daha iyi bir performans gösterip, bu başarıyı elde etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ve herkesin göğsünü kabarttığını vurgulayarak, "Ben de İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu bir arkadaşınız olarak ayrıca iftihar ettim. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren başta Arapça hocaları olmak üzere bütün hocalarımıza, emek veren, gayret gösteren okul müdürümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.