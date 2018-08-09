BURCU ÇALIK- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere "militan", "Atatürk düşmanı" gibi hakaretlerin sarf edildiği "18 Dakika" adlı programdaki yorumlar nedeniyle Tele 1 TV'ye en üst orandan idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere hakaretlerin sarf edildiği bir yayın ile çeşitli TV kanallarında sağlık beyanıyla ürün satışı, izleyiciyi yanıltıcı reklam yapılmasına yönelik yayınlar ele alındı.

Bu kapsamda, Tele 1 TV'de yayımlanan "18 Dakika" adlı programda, yorumcuların imam hatip öğrencileri için "militan" ve "Atatürk düşmanı" gibi yorumları bulunduğunu tespit eden Üst Kurul, söz konusu ifadeler nedeniyle kanala en üst orandan idari para cezası uyguladı.

Ceza, radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetlerini düzenleyen 6112 sayılı kanunun 8'inci maddesindeki "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali sebebiyle verildi.