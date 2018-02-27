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İmam hatipte 18 çocuğa dehşeti yaşattı! Yargı tarihinin en ağır cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 07:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yatılı okulda çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan hizmetli Mehmet Sait G., 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İmam hatipte 18 çocuğa dehşeti yaşattı! Yargı tarihinin en ağır cezası verildi

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8. duruşmasında mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti mağdur 18 çocuk için sanığa ayrı ayrı ceza verdi. Sanık, ‘Cinsel İstismar’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak’, ‘Müstehcenlik’, ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ suçlarından yargılandı.

571 YIL 11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Mehmet Sait G.'nin "Çocukların Cinsel İstismarı" suçundan, her bir mağdur için 50 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, TCK'nın 61/7. maddesi uyarınca ceza miktarı 30 yılı aşamayacağından sanığın neticeten 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mağdurların her biri için ‘cinsel istismar’ suçundan 30 yıl hapis cezası alan sanık diğer suçlar kapsamında değişik oranlarda ceza aldı. Sanık toplamda 571 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası alırken 8 bin 100 TL idari para cezasına çarptırıldı.

"BULMUŞLAR BENİM GİBİ KERİZİ..."

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Sait G. son sözünün sorulması üzerine, “Yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar, çocuklara baskı kuruyorlar. Üç günde ben nasıl böyle bir suç işleyeyim? Bulmuşlar benim gibi kerizi üzerime suç atıyorlar. Böyle mahkeme mi olur? Avukatlar da yalan yanlış beyanlarda bulunmaktadırlar. Ben hiçbir suç işlemedim. Suçlamayı reddediyorum, eğer bir suçum varsa idam edilmeyi istiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Şahıs mahkeme sonrasında cezaevine gönderildi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
tabi imamhatiptekiler sizin çocuklarınız sizin evlatlarınız en ağır cezaları verin suçlulara onların dışındaki çocuklar kızlar umrunuzda değil onlara tecavüz falan serbest onların suçlularının konuşmasına bile gerek yok yine gidin tecavüz edin diye salıyorsunuz adamları böylesiniz işte hesabını vereceksiniz allaha cayır cayır yanacaksınız böğüre böğüre hesap veereceksiniz..
@safa_1986_plaie senin tecavüzcün kötü, benimki iyi öylemi? zihniyetinize türküreyim az için şu zıkkımı!!
darısı diğer vakıflara cemaatlere yurtlara imam hatip liselerine inşallah
@garipuyar hayatın, cemaat ,yurt ve imam hatip liselerinin inşaatlarına kaçan topları geri almakla geçti sanırım!
işin kötü kısmı da gerçekten bu adam suçsuzsa içeri girecek ve gerçek suçlular o çocukları sömürmeye devam edecek...Yeter kıyamet kopsun midem almıyor...insanlık utanmıyor..
@sedy10 Kıyameti satın aldım, koparmıyorum.
@sedy10 merak etme sen ölünce küçük kıyamet kopmuş olacak
dindar toplum ,yeni türkiye ,yola devam mıı duyamadım :) işte adalet bir gün tersine döner size hizmet etmekten sizi yargılar.gün gelecek tüm cübbeliler tüm cemaatlar hesabını verecek ..
BENCE TEK KİŞİ BUNU BECEREMEZ HEMEN ALLUKA ÇIKAR. ESAS SUÇLULAR ÜST KADEMEDEKİLER DE ORTAKDIR .
MYNET NE BU SENDEKİ İMAM HATİP DÜŞMANLIĞI UYDURUK HABERDEN BAŞKA Bİ İŞİNİZ YOKMU. SOKALARA İNİN BİRAZDA ZİNADAN GEÇİLMİYOR.GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE HER TARAF MODERN ZİNA
şu it işareti yapıp sonra kahramanlık vatanperwerlik nidaları atan sapııklar cinsi bozuklar hamamböcekleri..bu ülkeyi mehmetçik bayrak vatan diye anasını bellediniz...
cocuklarınızı dinden koruyun bunlar ortaya cıkanlar peki ya bulunmaayanlar ?
Milleti İmam Hatiplere yönlendirilenlerin çocukları hangi okula gidiyormuş bir araştırın. İmam Hatip okullarına gitmedikleri gibi özel okullarında yerli değil de ecnebi olanlarına gidiyorlar. İnanmayan araştırabilir.
ÇOK KOMİK BİR ADALET SİSTEMİMİZ VAR BU ADAM 571 YILMI YAŞAYACAK Kİ 571 YIL HAPİS CEZASI VERİYORSUNUZ ŞUNA KISACA NİÇİN MÜEBBET DEMİYORSUNUZ AH İDAM CEZASI NEREDESİN ADALETİN TİMSALİ...
11 ay, 25 gün yatar çıkar...571yıl dediği ise, toplumun gazını alma söylemi..
yapılan şerefsizlik yapan sapık anladık mynet in cezayı kestiği kurum imamhatip sürekli bi karalama zeka yoksunuda oraya yazmış çocuklarınızı dinden koruyun diye o yorumu yayınlıyorsunuz işinize gelmeyenleri yayınlamıyorsunuz buda sizin niyetinizi apaçık ortaya koyuyor rahatsızsanız bu memleketten defolun gidin çomak sokmayın ama tsk hata yapıyor düşmanı dışarıda aramakla ilk önce içeridekileri hainleri temizleyeceksin dışarıya çıkmamızada gerek kalmasız
akpnin dindar, kindar, sapık yeni Türkiye si
@ferdagoksel herşeyi akpye bağlamak bu da ayrı bir piskolojik rahatsızlık.. Şahdınız şahbaz oldunuz..
bazılarının kuyruk acısı bir türlü geçmiyor. her haberde akp ye vuruyorlar. Ne derseniz deyin nerenizi yırtarsınız yırtın bu halk size pirim vermeyecek geriye dönüş yok. Bu ülkede askeri vesayeti yargı vesayetini ortadan kaldırarak ülkenin önünü açmış bir harekete nankörlük yapılmayacak..
Darbe Girişiminde BULUNDUKLARI Gerekçesiyle Suçuyla Suçsuzu Ayırmadan Aynı Kefeye Koyarak ASKERİ OKULLARI - POLİS OKULLARINI Kapatanlar, Bu Olay ile İMAM HATİP OKULLARINA da Askeri ve Polis Okullarına Uyguladığınız Muameleyi Yapacak mısınız ? ? ? ? Saygılarımla.
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