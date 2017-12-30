İmamdan camide Ecevit için ağır hakaret: Altı bezlenen, altını ıslatan bir başbakan!

Yenice Merkez Yeşil Cami'de 18 Aralık günü yapılan toplantıya imam olan Türkiye Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman misafir olarak katıldı. Siyasi mesajlar veren Yaman AKP'yi överken eski Başbakan Bülent Ecevit için ağır bir hakarette bulundu. Mehmet Yaman konuşmasında, “Geçmiş hükümetlerin bize ne verdiği ortada, bu hükümetten istediğimizi alıyoruz. Geçmişte bu yakınlığı göremiyorduk. Kendine mukayyet olamayan başbakanlardan, altı bezlenen, altını ıslatan Başbakan'dan bu millete ne fayda gelir” dedi.

‘ASANSÖRSÜZ ÜST KATA ÇIKAMAYAN…'

Bu sözler tepki çekerken SÖZCÜ'ye konuşan Yaman yine şu şaşırtan açıklamayı yaptı: “O toplantıda geçmiş dönemlerde yaşadığımız sıkıntılardan söz ettim. Ecevit'in sağlık problemleri vardı, bunu herkes biliyor. Asansör olmadan bir üst kata çıkamayan bir başbakan vardı. Sağlık problemi olan Ecevit'e hükümet kurdurdular dedim.” Yaman, Ecevit için “Altını ıslatan başbakan” sözünü söyleyip söylemediği konusunda ise “Söylediğimi hatırlamıyorum, ama söylediysem de özür dilemesini bilirim” dedi.