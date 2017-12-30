HABER

İmamdan camide Ecevit için ağır hakaret: Altı bezlenen, altını ıslatan bir başbakan!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 10:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Karabük’te her ay düzenlenen imamlar toplantısında büyük bir skandal yaşandı.

İmamdan camide Ecevit için ağır hakaret: Altı bezlenen, altını ıslatan bir başbakan!

Yenice Merkez Yeşil Cami'de 18 Aralık günü yapılan toplantıya imam olan Türkiye Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman misafir olarak katıldı. Siyasi mesajlar veren Yaman AKP'yi överken eski Başbakan Bülent Ecevit için ağır bir hakarette bulundu. Mehmet Yaman konuşmasında, “Geçmiş hükümetlerin bize ne verdiği ortada, bu hükümetten istediğimizi alıyoruz. Geçmişte bu yakınlığı göremiyorduk. Kendine mukayyet olamayan başbakanlardan, altı bezlenen, altını ıslatan Başbakan'dan bu millete ne fayda gelir” dedi.

‘ASANSÖRSÜZ ÜST KATA ÇIKAMAYAN…'

Bu sözler tepki çekerken SÖZCÜ'ye konuşan Yaman yine şu şaşırtan açıklamayı yaptı: “O toplantıda geçmiş dönemlerde yaşadığımız sıkıntılardan söz ettim. Ecevit'in sağlık problemleri vardı, bunu herkes biliyor. Asansör olmadan bir üst kata çıkamayan bir başbakan vardı. Sağlık problemi olan Ecevit'e hükümet kurdurdular dedim.” Yaman, Ecevit için “Altını ıslatan başbakan” sözünü söyleyip söylemediği konusunda ise “Söylediğimi hatırlamıyorum, ama söylediysem de özür dilemesini bilirim” dedi.

İmam hatip lisesinde 'Atatürk' skandalı

“DENSİZLİK YAPTI”

Müftü Mehmet Bayam ise Ecevit'e hakaret eden sendikacı için, “Kendisini biz misafir ettik. Sendikal faaliyetler hakkında bilgi beyan etmesi için söz hakkı verdik. Ama bu arkadaşımız sendika işlerini aştı. Bizi zora soktu. Böyle konuşacağını bilseydim elbette söz hakkı vermezdim. Densizlik yaptı. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, bizler devlet memuruyuz ve bu ülkenin devlet adamlarına laf söylemeyi hoş görmeyiz. Dinimiz, ölülerin arkasından konuşmayı men eder” açıklamasını yaptı.

Kayserili imamı açığa aldıran inanılmaz olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami Karabük İmam Bülent Ecevit

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili şok iddia

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 112 yorum
hani imamlara siyaset yasaklanmıştı..hakkında soruşturma açılacak mı..?
imam ölmüşün arkasından konuşuyor yalakalık için bunu birde diyanette makama getirmişler dedikleri gibi nerde Müslümanlık ordan uzak dur
kesinlikle resmi olarak açılmayacak vatandaşa açıldı denilecek bu soysuz da yanlış anlaşıldığını çarpıtıldığını soyleyecek, iddialarının arkalarında duramayacak insanlar bunlar....
SENİN REİSTE TORBAYLA GEZİYOR.İNSANLARLA DALGA GEÇME.
@berkuygurc REİS in altına mı yattın,,nerden biliyosun,,,
sende çuvalla geleceksin mal
@34kso34 Herkes bilipte sen bilmiyorsan çıkar o at gözlüklerini etrafa bi bak Türkiyede neler olmuş neler yaşanmış bi gör. Koyun olma adam ol..
Ecevit i hastanede tedavi eden doktorların Fetç ile bağı ataştırmalı sağlam girdi hasta çıktı.Amaç Ecevit i devirmekti.Peşinden kimlerin gelecwğini amerika planladı.Irak a girerken Ecevit amerika ya yardım etmeyecektü çünkü.Bopçu lazımdı Amerikaya.
yazık herkes yaşlanacak herkesin böyle sağlık problemleri yaşayabilir Allah bilir kime ne olacağını kimin neler yaşayacağını ahlak kalmamış insanlık rantın gerisinde kalmış yukarıya yaranmak için taklacı doldu bunlara prim vermemek gerek
yalakalıkta sınır tanımıyorsunuz adam tüm malvarlığını bağışladı tayyip bey desadece birmaaş bağışlamıyor okıbrısı aldı siz de yandaş fetöyü aradaki farkı gör
Allah belanizi versin isiniz gucunuz din pazarlamak ..reis bunlara daha para verme
@mustok91 reis bunlara ne için para veriyor sanıyorsun mıstık?
BU KONUSMADA SOYLENECEK COK SEY VAR. ISLAM I BILEN, BU KONUDA EGITIM ALAN, KUR`AN BILEN BIRI SAGDA SOLDA GIYBETI NASIL ANLATIR, ÖLÜNÜN ARKASINDAN NASIL KONUSUR.DIN EGITIMI ALAN BU ADAM, BIR INSANIN BIR KUSRUNU NASIL ORTAMDA SOYLER, KONUSUR. ISLAM BU TIP ADAMLARLA ISLAM BIR YERE GITMEZ. SAYIN CUMHURBASKANINI OVE BILIRSIN, COK SEVE BILIRSIN AMA GECMISI KAHRAMANLIKLARLA DOLU BIR ÖLÜNÜN ARKASINDAN KONUSMASI HIC HOC DEGIL. YALAKALIGIN DA KIC YALAMANINDA BIR RACONU VAR. INSAN SEREFENI NAMUSUNU KAYBEDEREK BIR MAKAMA GELMEYI HEDEFLERSE O MAKAMA GELEBILIR AMA KAYBETTIKLERINI BIR DAHA ASLA ALAMAZ.
Bıgun türkiye kıbrısta söz sahıbıyse basta ecevit olmak üzere o gunku kıbrıs için savasanlar sayesınde siz ne yaptınız surıyede topragımızı kaybettık egede adalarımızı yunan isgalettı yalan dolan rusvet ve 700 bın liralık kol saati
kim olursa olsun ölmüş kişinin arkasından böyle hayasızca konuşmak hehele imamlra hiç yakışmıyor
maasiniz kesilse alimlik yapamazsınız dininin imaniniz paradır
sen imam yerine siyasetçi olmaz gerekiyor yanlış yerdesin bay imam
sen yarın o bezi bağlamaya bile fırsat bulamazsın belki de hayat bu kime ne getireceği hiç belli olmaz konuşurken dikkatli olmak lazım
ne oldum deme ne olacağım de diye bir laf duydun mu? yarın seninde altını bezlerler allahsız yalaka
hasta olmak suç değil ama yobaz olmak--sahtekar olmak--hırsız olmak--yetim hakkı yemek-- dini siyasete alet etmek--.....suçtur
kendini bilmez yalaka bir herif iste.birakta adam mezarinda rahat uyusun.senin gibi zihniyetlere kalsa Atatürk te bu memlekete bir çivi çakmadi...
Seversin veya sevmezsin ama din adamıysan ölenin arkasından konuşmak, sana cevap veremeyecek birine hakaretler etmek bunun ne kadarı dinine sığıyor.... Her tarafınızdan pislik akıyor insan dahi olmayı becerememişken kendinize din adamı gibi sıfatlar yüklemeye çalışıyorsunuz.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kavarlar
yezitin Muaviyen in tohumları meydana çıkıyor
emin olun akp yi desteklediği için bu konuşmasından dolayı paye almaz sa ben de adam değilim......
Gayet doğru demiş bir ülkenin karliçesi kadeh tokuşturmak istemişti o bana veriyor diye elinden almaya çalışmıştı
Allah seni daha beter inşallah! Yahudi cenazesi gecerken ayağa kalkan peygamber den, ölmüş insanlarin arkasindan giybet eden ve kendine din adami diyen bu ucubelere...Allah' ım sen kurtar bizi
senin altını bi bezliyecekler ki bütün zıçtıkların caddelere dolacak imam bozuntusu.
millet işte bu yüzden bu emevi anlayışındaki diyaneti gereksiz buluyor...bir değil iki değil sürekli siyaset sürekli ayrıştırma??
Bunlar kesin bir şey içiyor. Kesin.. Güya imam.. Tövbe tövbe küfür etsen değmez. Ölmüşlerin bile arkasından konuşacak kadar göstermelik dindarlar bunlar..
EN AZINDAN HIRSIZ DEMİYORLAR....
Seviyesiz ve lüzumsuz lakırdılar. Ağzı olan konuşuyor.
adam doğruyu söylemiş hükümeti kötülese iyimi o günleri yaşayanlar rezillikleri bilir eskileri unutmayın
Dini kullanarak insanların vicdanlarını yok ettiniz çok yazık
islamı böyle imam kılığına girmiş şeytanlar kirletemez bu dalkavuk yalaka iti islamı ve kıbrıs kahramanı karaoğlan hatrına atın bu ülkeden
Peki hocam milli piyango haram da devletin kurumu bunu bastırıp satıyor orası n'olacak diye sordum? Hoca da çit yok. Peki Hocam bu haram bundan bahsediyorsunuz da ki diyanet işleri başkanlığı da aynı fetvayı vermişti de gazetenin biri manşeti yapıştırmışti (diyanet haram dedi, vatandaş bisimillahirahmanirahim Nimet abla ver bı bilet dedi) dedim. Hoca da tık yok.
yolsuzluklara,hırsızlıklara bulaşan,devamlı kandırılan,feto,pkk vs terör örgütlerini büyüten biri olmaktan iyi değilmi?
Senin gibiler yüzünden camiye gitmiyorum. Caminde senin olsun, siyasetinde.
kıyamet sizin gibi şarlatanların yüzünden kopacak insan müsfettesi
BU ADAMIN KATLİ VACİPTİR. BÜLENT ECEVİT SENİN GİBİ YALAKALAR VAR OLDUĞU SÜRECE BU ÜLKE GELİŞEMEZ SİZİN TEKNOLOJİ BİLİM GELİŞMEDEN ANLADIĞINIZ İFTİRA AT İZİ KALAIN ARADA BİRİLERİ BİZİ GÖRSÜN
ey imam bozuntusu neyidim ne olacam diye iyi düşün yarın belki sevdiklerin sana su bile vermeyecek
görevinden ve memuriyetten atılmalı
Allah sizin gibi yalakalardan bu ülkeyi kurtarsın inşallah, inşallah sende yaşlanınca hep altına edesin örümcek kafalı
siz kestirin saraya cariye olun daha rahat yalakalık yaparsınız ölünün arkasından konuşulurmu yalaka nerden biliyorsun ?
Müftü çok iyi söylemiş.
benim imamlara garezim yok yalnız bu arkadaş haddini aşmış. bulunduğu makamı mevkiyi unutup saçmalamış resmen. böyle makamlarda bulunan kişiler önce beyinlerini kullanmayı sonra ağızlarını kullanmayı öğrenmelidir. beyin ve ağız birbirinden bağımsız çalışmamalıdır.
B.k.nu karıştırman dileğiyle...
Diğer Haberler
Son dakika! Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Son dakika! Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Akşener rahatsızlandı, programa katılamadı

Akşener rahatsızlandı, programa katılamadı

Söz 28. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'a bir darbe daha! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Söz 28. yeni bölüm fragmanı izle: Yavuz'a bir darbe daha! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Savaşçı 27. bölüm fragmanı izle: Kılıç Timi, Çiğdem'in intikamı için yolda! (Bu hafta yeni bölüm var mı?)

Savaşçı 27. bölüm fragmanı izle: Kılıç Timi, Çiğdem'in intikamı için yolda! (Bu hafta yeni bölüm var mı?)

Bu köpekleri almak isteyenlere 7 ay sonraya gün veriliyor

Bu köpekleri almak isteyenlere 7 ay sonraya gün veriliyor

MİT'in yeni kalesi göz kamaştırdı! Tam 5 bin dönüm araziye inşa ediliyor

MİT'in yeni kalesi göz kamaştırdı! Tam 5 bin dönüm araziye inşa ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.