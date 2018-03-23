İmamdan hutbe arasında reklam

Sosyal medyada paylaşılan bir video görenleri şaşırttı. Nerede çekildiği belli olmayan görüntüde Cuma hutbesi veren cami imamı, hutbenin sonlarına doğru arkadaşının ricasını kırmayıp Türk Telekom'un internet reklamını yapıyor. Kendi kamerası ile hutbeyi videoya alan imamın, ürün yerleştirmeli hutbesi izleyenleri güldürüyor.

CUMA HUTBESİNE REKLAM ARASI VERDİ

Cami imamı cuma hutbesi sırasında "Özel olsa yapmayız, devletin kurumu olduğu için ve kendisini çok sevdiğimiz bir arkadaşımızda rica ettiği için söylüyorum. Evde sabit telefonu olana 20 GB internet bedavaymış. Bilgisi olmayan varsa sadece bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Sabit telefonu olanlara 20 GB internet 15 lira. Sabit telefonu olmayan arkadaşlara da 20 GB internet 30 lira. Modemide bunun yanında bedava diyor, gelip kuracağını söylüyor. İhtiyacı olan komşularımız varsa bundan istifade ederler." diyor.

Videoyu paylaşan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı döneminde her şey hızla yozlaştırıldı. Camilere siyaseti soktular yetmedi; şimdi de hutbe arasına 'reklam alma' dönemi başladı. İzlerken utandım; yazık..."