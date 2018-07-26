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İmamla müezzin birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

Sivas'ta cami imamı Hulus Kılıçer ile müezzin İsmail Kılıç arasında kavga çıktı. İddiaya göre; kavganın sebebi imamın, müezzinden cemaatin namaz kılması için bahçeye serilen kilimleri içeri almasını istemesi, müezzinin de isteneni yapmamasıydı. Mahkemeye taşınan olayda Kılıç, Kuran kursundaki 14 yaşındaki öğrenciyi yalancı tanıklığa azmettirmekten 13 ay 23 gün hapis cezası aldı.

İmamla müezzin birbirine girdi

DHA'nın haberine göre; Olay, 2013 yılı Ağustos ayında Kangal ilçesinde meydana geldi. İlçede 30 yıldır imamlık yapan Hulus Kılıçer (59) ile kısa süre önce camide müezzin olarak görevlendirilen İsmail Kılıç (32), cami bahçesine serilen kilimler yüzünden tartıştı. İddiaya göre imam Hulus Kılıçer, müezzin İsmail Kılıç'tan ramazan ayında cemaatin namaz kılması için bahçeye serilen kilimleri içeri almasını istedi. Müezzin kabul etmeyince aralarında tartışma yaşandı.

YALANCI ŞAHİT GÖSTERDİ

Bu sırada olayı gören imam Hulus Kılıçer'in oğlu Akif Kılıçer de tartışmaya dahil oldu. Kısa süreli tartışmanın ardından müezzin İsmail Kılıç savcılığa başvurarak darp edildiğini ileri sürüp imam Hulus Kılıçer ile oğlundan şikayetçi oldu. Müezzin Kılıç, olayı gördüğünü iddia ettiği Kuran kursu öğrencisi Y.O.'yu da şahit gösterdi.

Savcılıkta görgü tanığı olarak ifade veren Y.O., olay sırasında imamın müezzinin boğazını sıktığını, oğlunun da gelerek tehdit ettiğini söyledi. Müezzin İsmail Kılıç'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına dair rapor alındı. İmam ve oğlu hakkında tanık beyanına da dayanılarak Kangal Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaralama ve tehdit suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASI ALDI

Dava süreci sonucunda imam beraat ederken, oğlu Akif Kılıçer 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sürecinde Sivas İl Müftülüğü, imam Hulus Kılıçer'i ilçeye bağlı Kuşkayası köyünün Kargakalesi mezrasına imam olarak, İsmail Kılıç'ı ise Divriği Müftülüğü'ne vaiz olarak tayin etti.

İmam Kılıçer, 2 yıl sonra emekli olurken, Kılıç ise Kayseri'ye tayin edildi. Kılıç'ın o dönem müftülük eğitimi aldığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine, imam Hulus Kılıçer, Kangal Cumhuriyet Başsavcılığı'na müezzin İsmail Kılıç hakkında 'Yalancı şahit dinletmek' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde müezzinin olaydan 2 gün sonra rapor alarak kendi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve şahit gösterdiğini belirten Kılıçer, savcılık ve mahkemede dinletilen Y.O.'nun yalancı şahitlik yaptığını itiraf ettiğini belirterek İsmail Kılıç'ın cezalandırılmasını istedi.

Savcılığın incelemesinin ardından müezzin İsmail Kılıç hakkında Kangal Asliye Ceza Mahkemesinde 'Yalan tanıklığa azmettirme' suçlamasıyla TCK'nın 272/1 ve 3872 maddeleri uyarınca dava açıldı. Mahkeme sürecinde ifadesi alınan müezzin İsmail Kılıç, suçlamayı kabul etmezken, Y.O.'nun, imamın yakınları tarafından tehdit edilmesi sonucu sonradan ifadesini değiştirdiğini iddia etti. Aynı davada yalan tanıklıktan yargılanan Y.O. ise ifadesinde, "Aslında ben olayda biç bilgim ve görgüm olmadığı halde İsmail hocanın lehine şahitlik yaptım. Bu konuda İsmail hoca beni kandırdı. Ben 'vebali olur mu' diye sorduğumda 'bir şey olmaz' dedi. Bu sebeple öyle ifade verdim. Pişmanım" diye konuştu.

Savunmaları dinleyen mahkeme 20 Mart tarihli kararında sanık İsmail Kılıç'a yalan tanıklığa azmettirme suçlarından toplamda 13 ay 23 gün hapis cezası verdi. Cezası 5 yıllık denetimli serbestliğe çevrildi.

Yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanan yaşı küçük Y.O ise 2 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza 1320 lira adli para cezasına çevrildi. 3 yıl da denetimli serbestliğe tabi tutulması kararlaştırıldı.

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İmam müezzin cami camide kavga Sivas

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Öyle bir başlık atmışsınız ki, gözümüzün önünde neler neler canlandı...
my net düzgün başlık kullan ilgi çekmek için lüzumsuz kelimler kullanma
neyse bizde başka bir şey zannetik.. :)
din görevlilerimi aman aman.. Gerçek hocaları tenzih ederek diyorum ki bize böyle çıkarcı hocalar namaz kıldırdığı sürece İslam dünyası olarak daha çok acı ve zulüm görürüz.
bu tiplerden vatana millete fayda gelmez.
Müezzin kardeş imam senden zaten büyük üstün amirin olmasa bile iki dakika alsaydın sevabına şimdi yalana ortak ettin çocuğu gaflete düşmüşsün Allah kurtarsın
bende sandım grup yaptılar
bunlara imam demeyin lütfen, namaz kıldırma memuru bunlar. imamlar işini Allah rızası için yapanlardır.
sizede gün doğdu hristiyanlar
Haberciler bu dünyanın en ahlaksız kişileridir..!
Yeyin Birbirinizi
bu admini merak ediyorum böyle saçma başlıkları nerden buluyorsun
ülkeye her kuruma bu kan emici yobazları doldurdu akp..kendilerine hayrı olmayan bu yobazlardan ülkeye sadece zarar gelir...
senin attığın başlığa ....... admin, öyle bir başlık atmışsınki adamı korkutuyorsun :D e bunlarda insan kavga edebilir melek değil kusura bakmayın. ama yalancı şahitlik rezillik cezasını en ağır şekilde çekmeli
kokuşmuşluğun resmi
Yezit bunlar.Münafiklar yalancı şahitliğin İslam'da karşılığı nedir acaba
helal olsun bu cezayı veren hakım vede savcıyaa...
eee, imamın oğlu yalancı şahitlik yüzünden hapis yattı mı? hapis yattıysa o müezzinin işi zor, hem yalancı şahitliğe yönlendirmek, hem de suçsuz yere bir insanın hapis cezası almasına sebep olmak, sorgu zamanı geldiğinde ter dökecek vesselam.
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