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İmamlara ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

Mersin’de Mut Müftülüğü tarafından merkez mahallelerde görev yapan imamlara yönelik ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ kursu açıldı.Doğancı Mahallesi Erkek Kur’an Kursunda açılan kursa katılan 20 imama 8 hafta boyunca eğitim verilecek.İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, hem teorik hem pratik eğitimlerin verildiği kursa yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Bu kursumuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın bilgisi dahilinde ve istedikleri bir çalışmadır.

İmamlara ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ kursu

Mersin’de Mut Müftülüğü tarafından merkez mahallelerde görev yapan imamlara yönelik ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ kursu açıldı.
Doğancı Mahallesi Erkek Kur’an Kursunda açılan kursa katılan 20 imama 8 hafta boyunca eğitim verilecek.
İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, hem teorik hem pratik eğitimlerin verildiği kursa yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “Bu kursumuz Diyanet İşleri Başkanlığımızın bilgisi dahilinde ve istedikleri bir çalışmadır. Bu vesileyle ilçemizde açılan bu kursa yoğun katılımın olması bizi sevindirdi. İnşallah İlçe Müftülüğümüz bünyesinde görev yapan arkadaşlarımız bu kurstan faydalanmış olacaklardır. Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okumak dinimizin emridir. Özellikle bu görevi yürüten arkadaşlarımız daha da duyarlı olmalıdır. Hocalarımız da duyarlılık gösterip fedakarlıklar yapıyor, çaba sarf ediyorlar. İnşallah hayırlısı olur” dedi.
5 Mart’ta başlayan ve 30 Nisan günü sona erecek Kur’an-ı Kerimi güzel okuma eğitim kursu, Müftümüz Mustafa Öztürk ve Vaiz Mehmet Gübeş tarafından 8 hafta boyunca verilecek.

İmamlara ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ kursu

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