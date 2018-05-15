"İman kardeşliği ile hareket etmenin tam vaktidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu mübarek ayda maalesef bugün Kudüs'te yaşanan zalimlik, sadece Müslüman Filistin halkının değil, tüm ümmeti Muhammed'in üstüne kara bulut gibi çökmüş, insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır." ifadesini kullandı.

Çalık, ramazan ayının başlayacak olması dolayısıyla yaptığı açıklamada, rahmetiyle, hikmetiyle, bereketiyle on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i bir kez daha karşılamanın ve ruhun gıdası, bedenin şifası olan orucu tutabilecek olmanın eşsiz heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan ayının Allah'ın lütfettiği, ibadetleri arttırmak için tayin ettiği mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Çalık, Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayda maalesef bugün Kudüs'te yaşanan zalimlik, sadece Müslüman Filistin halkının değil, tüm ümmeti Muhammed'in üstüne kara bulut gibi çökmüş, insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır. İnsanlığın kadim şehri, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs, hak, adalet ve hakkaniyet ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, uluslararası hukuku çiğneyen, yürekleri kanatan bir saldırganlık ile işgal edilmekte, Filistin halkına alçakça bir vahşet uygulanmaktadır. "