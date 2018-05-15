"İman kardeşliği ile hareket etmenin tam vaktidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu mübarek ayda maalesef bugün Kudüs'te yaşanan zalimlik, sadece Müslüman Filistin halkının değil, tüm ümmeti Muhammed'in üstüne kara bulut gibi çökmüş, insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır." ifadesini kullandı.
Çalık, ramazan ayının başlayacak olması dolayısıyla yaptığı açıklamada, rahmetiyle, hikmetiyle, bereketiyle on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i bir kez daha karşılamanın ve ruhun gıdası, bedenin şifası olan orucu tutabilecek olmanın eşsiz heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
Ramazan ayının Allah'ın lütfettiği, ibadetleri arttırmak için tayin ettiği mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Çalık, Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin de şunları kaydetti:
"Bu mübarek ayda maalesef bugün Kudüs'te yaşanan zalimlik, sadece Müslüman Filistin halkının değil, tüm ümmeti Muhammed'in üstüne kara bulut gibi çökmüş, insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır. İnsanlığın kadim şehri, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs, hak, adalet ve hakkaniyet ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, uluslararası hukuku çiğneyen, yürekleri kanatan bir saldırganlık ile işgal edilmekte, Filistin halkına alçakça bir vahşet uygulanmaktadır. "
Filistin'de yaşanan trajediye asla sessiz kalmadıklarını ve kalamayacaklarını vurgulayan Çalık, Kudüs'te yaşananların sadece Müslüman coğrafyasını değil, tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konu olduğunun altını çizdi.
Çalık, "Bugün bu barbarlık karşısında dillere vurulan mühür dünyayı vicdan katline sürüklemekte, zorbalara cesaret vermekte, küresel barışı linç etmektedir. Unutulmamalıdır ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Artık Müslümanlar olarak birleşmenin, ümmet bilinci ve iman kardeşliği ile hareket etmenin tam vaktidir. Uhuvvet idraki ve azmiyle birlik ve beraberliğimize balta vuran fitnecilere imkan vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.
İfa ve idrak edilecek Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete, tüm İslam alemine ve insanlığa hayır, huzur, barış getirmesini temenni eden Çalık, Kudüs'ün direnişinde ve Türkiye'nin müdafaasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum