İmar affı başvuruları başladı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 13 milyon yapının imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular bugün başladı. 31 Aralık 2017'den önce yapılan binaları kapsayacak olan başvurular, 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Av. Veli Böke, İstanbul'da başvuruların 36 ayrı noktada yapılacağını belirterek "2 Milyon İstanbullunun başvuru yapmasını bekliyoruz" dedi.

Yapı Kayıt Belgesi başvuruları hakkında Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan İl Müdürü Avukat Veli Böke başvurularda yaşanabilecek yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek" ilk gün olması nedeniyle müthiş bir ilgi ve yoğunluk var. İstanbullulara çok teşekkür ediyorum. İl müdürlüğü olarak gerekli tedbirleri aldık. 36 ayrı noktada imar ve barış masaları oluşturduk. Burada personellerimiz halkımızla buluşarak gerekli yardımları gerçekleştirecek" dedi.