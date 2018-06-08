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İmar affı başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 13 milyon yapının imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular bugün başladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 13 milyon yapının imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular bugün başladı. 31 Aralık 2017'den önce yapılan binaları kapsayacak olan başvurular, 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Av. Veli Böke, İstanbul'da başvuruların 36 ayrı noktada yapılacağını belirterek "2 Milyon İstanbullunun başvuru yapmasını bekliyoruz" dedi.

Yapı Kayıt Belgesi başvuruları hakkında Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan İl Müdürü Avukat Veli Böke başvurularda yaşanabilecek yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek" ilk gün olması nedeniyle müthiş bir ilgi ve yoğunluk var. İstanbullulara çok teşekkür ediyorum. İl müdürlüğü olarak gerekli tedbirleri aldık. 36 ayrı noktada imar ve barış masaları oluşturduk. Burada personellerimiz halkımızla buluşarak gerekli yardımları gerçekleştirecek" dedi.

2 MİLYON İSTANBULLU FAYDALANACAK
Yapısı ruhsatsız olanlar ve ruhsatı olup da projeye aykırı yapılarak sahip vatandaşların bu haktan faydalanabileceklerini ifade eden Böke," Kanunumuz İstanbul için iki istisna koydu. Tarihi yarımada ve sahil şeridini bu anlamda istisna olarak belirledi. İki istisnamız daha var. Yapının bulunduğu alan özel şahsa aitse bu durumda başvurulardan yararlanamıyor. Ya da hazine üzerine yapıldıysa, hazinenin bu taşınması imar planlarında sosyal donatı alanı olarak tahsis edildiyse yine bu başvuruda yararlanamıyor. Tahminlerimize göre bu imkandan 2 Milyon İstanbullu faydalanacak. Kendimizi buna göre ayarladık. Başvurularımız 31 Ekim'e kadar devam edecek" diye konuştu.
Konuyla ilgili olarak bilgi almak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gelen Mehmet Şahek, bir süredir imar affı fırsatını beklediğini belirterek şunları söyledi: "Şişli'de oturuyorum, dubleks dairem var. İkiye bölünmüş bir tapusu var. Altta oturan kişiyle tapumuzu ayıracağız. Allah razı olsun devletten ve milletten. Bölge bölge, ilçe ilçe ayırmışlar Abbasağa'ya gidip müracaatımı yapacağım. Biz bu fırsatı bekliyorduk. Kilyos'ta da bir apartmanımız var. Arsa tapusu vardı. Onun da kat mülkiyetini alacağız. Devletin bu şekilde, devlete para kazandırması, diğer taraftan ev yani... İnsanın başını sokacağı evinin olması. Ulus'ta bile popüler olan semtlerde bile dünya kadar, bu şekilde evler var. Herkes gidecek, rayiç bedel üzerinden parasını ödeyecek, ondan sonra da tapusunu alacak."

(FOTOĞRAF)

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