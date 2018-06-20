AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İmar Barışı Türkiye için önemli bir hamledir. Çünkü İmar Barışı ile bizim hedefimiz Türkiye'de kangren olmuş bir soruna çare üretmektir." dedi. Karaaslan, Atakum Belediyesine ait Yalı Kafe'de mimar ve mühendislerle bir araya geldi. Şehirlerin insanların yaşam alanları olduğunu ve bunu Millet Bahçeleri ile yeşillendirmeyi hedeflediklerini aktaran Karaaslan, "Şehirler fiziksel mekanların en yoğun olarak bulunduğu yaşam alanlarıdır. Ama yalnızca fiziksel mekanlardan ibaret olarak yorumlayamayız. Şehirler ortak alanlar, kamusal alanlar ve yeşil alanlarla şehir. Dolayısıyla bu alanlara insanı merkeze alan politikalarımıza, insanı, tabiatı ve çevreyi de merkeze alan ve tüm gelişimi onun etrafında yorumlayan bir bakış açısı getiriyoruz. Gelecek dönemde biz şehircilik anlayışında artık şehir silüetini konuşuyoruz, artık biz kent estetiğinden bahsediyoruz, artık biz gelişi güzel yapılaşmadan ziyade şehrin kimliğine uygun yapılaşma anlayışının yaygınlaşmasından söz ediyoruz. Bunları yasal düzenlemelerle birlikte kontrol altına almak ve denetimi gerçekleştirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kimlikli yapılar üretmek zorundayız" Karaaslan, şehirlerde konut üretmenin önemli olduğunu ancak bunu yaparken "ben yaptım anlayışı"nı hafızalardan çıkarıp şehrin tarihine ve kimliğine uygun yapıları önemsediklerini aktararak, sözlerine şöyle devam etti: "Şehrin kimliğine, coğrafyasına ve insanların beklentisine uygun ve bu yolda bir mimarın kendi düşüncesini ortaya kattığı daha kimlikli ve daha özgün şehirler yapmayı planlıyoruz. Bu bir milattır, bu büyük bir dönüşümdür. Biz kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'de çok büyük hamleyi hayata geçirdik ama bu konuda çok yol katetmemiz gereken çok iş var. Artık kimlikli yapılar üretmek zorundayız. Bunu yaparken bir yandan çocukları, bir yandan engellileri, bir yandan ihtiyaç sahiplerini ve bir yandan tüm dezavantajlı grupları da sisteme dahil etmek için bütün çevre düzenlemelerini onlara uygun hale getirmek durumundayız. Bunun için genç bakışlara, yeni hedeflere ihtiyacımız var. Bugün kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz hamle önemli. Samsun'da da önümüzdeki dönemde bu yapacağız. "