İmar Barışı'na başvuru bayramda da devam ediyor

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine yapı sahipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü de müracaat etti. Bayramın ilk günü 88 bin kişinin başvurmasıyla toplam başvuru sayısı 448 bin 234'e ulaştı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 88 bin başvuru alındı. İmar Barışı düzenlemesinde 8 Haziran'dan bugüne kadar yapılan toplam başvuru sayısı 448 bin 234 kişiye ulaştı.

- İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.