"İmar Barışı"na yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı inşa edilenlerin "İmar Barışı"ndan yararlanabileceğini belirterek, "İstanbul'da 2 milyona yakın başvuru bekliyoruz. Buna göre kendimizi ayarladık." dedi.

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular başladı.

İstanbul'daki başvurulara ilişkin il müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, ilk gün olması nedeniyle müthiş bir yoğunluk ve ilgi olduğunu söyledi.

Böke, müdürlük olarak 36 "İmar Barış" noktası oluşturduklarını dile getirerek, imar barışıyla ilgili başvuruların e-devlet üzerinden yapılmasının en kolay yol olduğunu ve bunu önerdiklerini ancak bunu yapmayanların da 36 İmar Barış masasına başvurabileceğini kaydetti.

Bunun için de öncelikle kurumun il müdürlüğü internet sitesi üzerinden randevu alınacağını, mesai saatleri dışında internet sitesi üzerinden sorulara yanıt da verildiğini belirten Böke, vatandaşların en yakın "İmar Barış" masasını da internet sitesinde bulabileceğini anlattı.