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"İmar Barışı"na yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke: - "Yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı yapılanlar başvurabilir. İstanbul'da 2 milyona yakın başvuru bekliyoruz. Buna göre kendimizi ayarladık"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı inşa edilenlerin "İmar Barışı"ndan yararlanabileceğini belirterek, "İstanbul'da 2 milyona yakın başvuru bekliyoruz. Buna göre kendimizi ayarladık." dedi.

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular başladı.

İstanbul'daki başvurulara ilişkin il müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, ilk gün olması nedeniyle müthiş bir yoğunluk ve ilgi olduğunu söyledi.

Böke, müdürlük olarak 36 "İmar Barış" noktası oluşturduklarını dile getirerek, imar barışıyla ilgili başvuruların e-devlet üzerinden yapılmasının en kolay yol olduğunu ve bunu önerdiklerini ancak bunu yapmayanların da 36 İmar Barış masasına başvurabileceğini kaydetti.

Bunun için de öncelikle kurumun il müdürlüğü internet sitesi üzerinden randevu alınacağını, mesai saatleri dışında internet sitesi üzerinden sorulara yanıt da verildiğini belirten Böke, vatandaşların en yakın "İmar Barış" masasını da internet sitesinde bulabileceğini anlattı.

Böke, imar barışına kimlerin başvuru yapabileceğine ilişkin şunları söyledi:

"Yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı yapılanlar başvurabilir. Kanunumuz İstanbul için iki istisna getirdi. Tarihi Yarımada ve Boğaziçi öngörünüm ile sahil şeridine bu anlamda istisna koyuldu. İki istisnamız daha var. Birincisi yapının bulunduğu arsa eğer özel bir şahsa aitse, bu durumda başvurudan yararlanamıyor. Ya da hazine üzerine yapılan bir yapı olup da, hazinenin bu taşınmazı imar planlarında sosyal donatı alanı olarak tahsis edilmişse, imar barışından yararlanamıyor. Bunun dışındaki herkes başvuru yapabilecek. İstanbul'da 2 milyona yakın başvuru bekliyoruz. Buna göre kendimizi ayarladık. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Vatandaşımız isterse başvurudan 24 saat sonra gönderilen SMS ile banka hesap numarasına parayı yatırarak başvuruyu tamamlayabilir, isterse de bedelini yıl sonuna kadar da ödeyebilir."

Böke, "İmar Barışı"yla ilgili bilgilendirmelerin gerek bakanlık gerekse il müdürlüklerinin internet sitesi aracılığıyla sürekli devam edeceğini belirterek, imar barışıyla ilgili mobil ekiplerin de pazartesiden itibaren çalışmaya başlayacağını kaydetti.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke imar barışı Ruhsat

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