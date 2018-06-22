İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyenlerin sayısında rekor bir artış olduğunu belirterek, "İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı." dedi.

Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruları 8 Haziran'dan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlayan İmar Barışı düzenlemesiyle yapılardaki imar ve iskan sıkıntısının çözülerek bu yapıların tamamının kayıt altına alınmasının amaçlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için iki haftadır yoğun bir mesai harcadıklarına işaret eden Özhaseki, vatandaşların da yoğun bir şekilde başvurularına devam ettiğini söyledi.

Özhaseki, müracaatların özellikle Ramazan Bayramı tatili sonrasında hız kazandığını belirterek, "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı." diye konuştu.