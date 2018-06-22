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İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı, iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı" - "Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak"

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyenlerin sayısında rekor bir artış olduğunu belirterek, "İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı." dedi.

Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruları 8 Haziran'dan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlayan İmar Barışı düzenlemesiyle yapılardaki imar ve iskan sıkıntısının çözülerek bu yapıların tamamının kayıt altına alınmasının amaçlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda vatandaşların bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için iki haftadır yoğun bir mesai harcadıklarına işaret eden Özhaseki, vatandaşların da yoğun bir şekilde başvurularına devam ettiğini söyledi.

Özhaseki, müracaatların özellikle Ramazan Bayramı tatili sonrasında hız kazandığını belirterek, "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı." diye konuştu.

İmar Barışı düzenlemesi kapsamında vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi almak için başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebildiğini anımsatan Özhaseki, internet ortamında başvurusunu yapmakta güçlük çekenler için Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ile ilçelerde tapu müdürlüklerinin bu süreçte yardımcı olduğunu kaydetti.

Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceğinin altını çizen Özhaseki, "Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak." diye konuştu.

Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesine ilişkin de "Vatandaşlarımız, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı il muhasebe müdürlükleri ve ilçe mal müdürlükleri vezneleri ile Ziraat Bankası şubeleri (İnternet şubesi dahil) üzerinden yatırabilecek." bilgisini verdi.

Yapı Kayıt Belgesi'nin bedelinin en son 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabileceğini hatırlatan Özhaseki, düzenlemenin 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsadığını bildirdi.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki imar barışı

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