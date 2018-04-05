"İmar suçu müşterek işlenen bir suçtur"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sosyal tesislerimizi satılığa çıkardık. Satacağım, planlamasını yapıyorum. Onları kentsel dönüşüme bütçe olarak koyacağız. Bu işi Maliye'den bir bütçe ayırmadan yapabilme imkanımız var." dedi.

Özhaseki, Birlik Vakfı Ankara Şubesince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Kentsel Dönüşüm" konulu konferansta yaptığı konuşmada, köyden kente göç ve bu çerçevede Türkiye'deki yapılaşmayı anlattı.

Bir taraftan kimliksiz ve bir taraftan da sağlıksız şehirlerin oluştuğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Selçuklu medeniyeti dediğimiz zaman aklımızda bir sivil mimarlık örneği var, Osmanlı deyince yine bir tarz var. Peki şimdi bizim dışarıda 100 yıllık kurmuş olduğumuz medeniyete ne denilebilir? Olsa olsa buna 'arabesk medeniyeti' demek lazım. Cam bina yanında iki tane gecekondu onun yanında iki tamirhane. Böyle bir tarz. Bunu herhangi birini suçlamak, bir belediye veya partiye saldırmak için söylemiyorum. Çünkü imar suçu müşterek işlenen bir suçtur."

- "Bizim Mahalle" konsepti