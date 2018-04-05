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"İmar suçu müşterek işlenen bir suçtur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Sosyal tesislerimizi satılığa çıkardık. Satacağım, planlamasını yapıyorum. Onları kentsel dönüşüme bütçe olarak koyacağız. Bu işi Maliye'den bir bütçe ayırmadan yapabilme imkanımız var" - "Bizim 100 yıllık kurmuş olduğumuz medeniyete ne denilebilir? Olsa olsa buna 'arabesk medeniyeti' demek lazım. Cam bina yanında iki tane gecekondu onun yanında iki tamirhane. Böyle bir tarz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sosyal tesislerimizi satılığa çıkardık. Satacağım, planlamasını yapıyorum. Onları kentsel dönüşüme bütçe olarak koyacağız. Bu işi Maliye'den bir bütçe ayırmadan yapabilme imkanımız var." dedi.

Özhaseki, Birlik Vakfı Ankara Şubesince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Kentsel Dönüşüm" konulu konferansta yaptığı konuşmada, köyden kente göç ve bu çerçevede Türkiye'deki yapılaşmayı anlattı.

Bir taraftan kimliksiz ve bir taraftan da sağlıksız şehirlerin oluştuğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Selçuklu medeniyeti dediğimiz zaman aklımızda bir sivil mimarlık örneği var, Osmanlı deyince yine bir tarz var. Peki şimdi bizim dışarıda 100 yıllık kurmuş olduğumuz medeniyete ne denilebilir? Olsa olsa buna 'arabesk medeniyeti' demek lazım. Cam bina yanında iki tane gecekondu onun yanında iki tamirhane. Böyle bir tarz. Bunu herhangi birini suçlamak, bir belediye veya partiye saldırmak için söylemiyorum. Çünkü imar suçu müşterek işlenen bir suçtur."

- "Bizim Mahalle" konsepti

Kentsel dönüşüme değinen Özhaseki, yılda 500 bin konutun dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Özhaseki, kentsel dönüşümle yeniden mahalle kültürünün inşa edilebileceği ortamların sağlanabileceğini ifade ederek, buna yönelik çalışmaları anlattı.

"Bizim Mahalle" adını verdikleri bir konsept geliştirdiklerini belirten Özhaseki, "İstanbul için rezerv alanlar belirledik. Düşündüğümüz zemin artı 3, 4, 5 en fazla 6 kat gibi, daha yüksek yok. Selçuklu'daki külliye mantığıyla, onun gibi merkezlerin olduğu, sokakların oraya açıldığı, konu komşunun birbiriyle iletişim halinde olabileceği..." dedi.

Böyle bir mahalle inşası için projeleri hazırladıklarını belirten Özhaseki, "İleride şöyle bir yasa da gelecek. Eğer kooperatif kuracaklar, 'Sizdeki bu mahalle kültürünü yaşatacak şekilde kooperatif kuracağız' derlerse, hazine arsalarını, iz bedel üzerinden vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Satacağım"

Dönüşüm çerçevesindeki projeleri hayata geçirirken 250 sektörün canlandırılabileceğini vurgulayan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bunların hepsi Türkiye'de güçlü, yerli, milli firmalar. Bunları destekleyerek senede 500 bin konutun inşa edilmesi demek, sadece parasal anlamda 150, 200 milyar liranın piyasada dönmesi demek. Bunun ekonomisi kolay değil ama A, B ve C planları hazırladık. Sosyal tesislerimizi satılığa çıkardık. Satacağım, planlamasını yapıyorum. Onları kentsel dönüşüme bütçe olarak koyacağız. Oradaki bütçe oluşturduğumuz işi de belediyelere sıfır faizle kredi olarak vereceğiz. Üç sene boyunca belediye iş yaparken pompalayacağız parayı, sonra geriye doğru 4, 5 sene içerisinde bu paramızı geri alacağız. Bu işi Maliye'den bir bütçe ayırmadan yapabilme imkanımız var. Bunun formülleri de var."

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