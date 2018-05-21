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İmece usulü hazırlanan lezzetler ramazan sofralarını süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Kars'ta ramazan boyunca imece usulü tandırda yemek pişirme geleneğini yaşatan köylü kadınlar, öğle saatlerinde buluşup iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzetlerini hazırlıyor - Hediye Temur: - "Ramazanda bir araya gelip tandırımızı yakıyoruz. Geceden hazırladığımız hamurumuzu önce ekmek için yufka haline getirip pişiriyoruz"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta yüz yıllardır sürdürülen imece usulü tandırda yemek hazırlama geleneğini yaşatan köylü kadınların yaptığı yöresel yemekler, iftar ve sahur sofralarına ayrı tat katıyor.

Sarıkamış ilçesine bağlı Altunbulak köyünde sürdürülen gelenek kapsamında kadınlar, ramazan boyunca katmer, kete, sarma, börek, bişi, gagala ve tandır ekmeğini öğle saatlerinde yakılan tandırlarda iftar ve sahur sofraları için imece usulü hazırlıyor.

Her gün birbirlerine yöresel yemekler hazırlamak için bir araya gelen kadınlar, içinde tezek ve odun yakılarak ısıtılan tandırlarda öncelikle hazırlanan ekmek hamurlarını yufka şeklinde açıyor.

Tandırın sıcak yüzüne yapıştırılan hamurlar yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra pişirilip tandırdan çıkarılıyor. Ardından yöresel lezzetler, katmer, bişi, börek, tandır içine sarkıtılan tavanın içinde pişirilerek hazır hale getiriliyor.

Türküler eşliğinde hazırlanan yemekler, ramazan sofralarını süslüyor.

Altınbulak köyünde yöresel yemekler pişiren kadınlarından 45 yaşındaki Hediye Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye gelin olarak geldiğinden beri bu geleneğin devam etmesi için uğraştıklarını söyledi.

Temur, "Ramazanda kadınlar bir araya gelip tandırımızı yakıyoruz. Geceden hazırladığımız hamurumuzu önce ekmek için yufka haline getirip pişiriyoruz. Ardından tandır üzerine konulan tava veya sac üzerinde katmer, kete, ev sarması, börek, bişi gibi yemekleri iftar ve sahur için hazırlıyoruz." dedi.

Köylere gelin olarak gelen gençlerin bu işleri çok merak etmediğini belirten Temur, "Şimdiki gelinler bu işleri pek merak etmiyor ama ben kızlarıma bütün bu yemekleri öğrettim. Kızlarım hepsinin nasıl pişirildiğini çok iyi biliyor. Bu geleneği devam ettirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

- "Nesilden nesle aktarmaya çalışıyorlar"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de bölgede yüz yıllardır ramazan heyecanının devam ettiğini dile getirerek, "İmece usulü ile yakılan tandırlarımızda yöresel lezzetlerimiz pişmeye başladı. Her ne kadar yöre halkı etli yemek ağırlıklı beslense de ramazan ayında yöremizde yetişen bitkilerin de karışımı ile çok güzel lezzetleri sofralara hazırlıyorlar. Bir yandan da nesilden nesle bu geleneği aktarmaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir ay boyunca devam edecek." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Ali Çamur da gelenek ve göreneklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin büyüklerinden ilham alıp bu geleneği, kültürün yok olmaması için sahip çıkıp yaşatması gerekir." dedi.

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imece Kars ramazan ayı Sarıkamış Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök tandır yemek

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