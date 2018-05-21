İmece usulü hazırlanan lezzetler ramazan sofralarını süslüyor

Altınbulak köyünde yöresel yemekler pişiren kadınlarından 45 yaşındaki Hediye Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye gelin olarak geldiğinden beri bu geleneğin devam etmesi için uğraştıklarını söyledi.

Her gün birbirlerine yöresel yemekler hazırlamak için bir araya gelen kadınlar, içinde tezek ve odun yakılarak ısıtılan tandırlarda öncelikle hazırlanan ekmek hamurlarını yufka şeklinde açıyor.

Sarıkamış ilçesine bağlı Altunbulak köyünde sürdürülen gelenek kapsamında kadınlar, ramazan boyunca katmer, kete, sarma, börek, bişi, gagala ve tandır ekmeğini öğle saatlerinde yakılan tandırlarda iftar ve sahur sofraları için imece usulü hazırlıyor.

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta yüz yıllardır sürdürülen imece usulü tandırda yemek hazırlama geleneğini yaşatan köylü kadınların yaptığı yöresel yemekler, iftar ve sahur sofralarına ayrı tat katıyor.

Temur, "Ramazanda kadınlar bir araya gelip tandırımızı yakıyoruz. Geceden hazırladığımız hamurumuzu önce ekmek için yufka haline getirip pişiriyoruz. Ardından tandır üzerine konulan tava veya sac üzerinde katmer, kete, ev sarması, börek, bişi gibi yemekleri iftar ve sahur için hazırlıyoruz." dedi.

Köylere gelin olarak gelen gençlerin bu işleri çok merak etmediğini belirten Temur, "Şimdiki gelinler bu işleri pek merak etmiyor ama ben kızlarıma bütün bu yemekleri öğrettim. Kızlarım hepsinin nasıl pişirildiğini çok iyi biliyor. Bu geleneği devam ettirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

- "Nesilden nesle aktarmaya çalışıyorlar"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de bölgede yüz yıllardır ramazan heyecanının devam ettiğini dile getirerek, "İmece usulü ile yakılan tandırlarımızda yöresel lezzetlerimiz pişmeye başladı. Her ne kadar yöre halkı etli yemek ağırlıklı beslense de ramazan ayında yöremizde yetişen bitkilerin de karışımı ile çok güzel lezzetleri sofralara hazırlıyorlar. Bir yandan da nesilden nesle bu geleneği aktarmaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir ay boyunca devam edecek." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Ali Çamur da gelenek ve göreneklere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimizin büyüklerinden ilham alıp bu geleneği, kültürün yok olmaması için sahip çıkıp yaşatması gerekir." dedi.

