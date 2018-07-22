KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla Belediyesi öncülüğünde imece usulü yaptırılan "Millet Kıraathanesi" benzeri çok sayıdaki "Türkmen Evi"nde vatandaşlar sohbet eşliğinde ücretsiz çay ve kahvelerini yudumlayıp, internetten yararlanabiliyor. Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, Türkmen Evi projesini ilçe sakinlerinin desteğiyle imece usulü hayata geçirdi. Demir, tuğla ve çimento gibi birçok malzemesi vatandaşlar tarafından karşılanarak ilk olarak ilçe merkezine inşa edilen Türkmen evi, ardından 4 mahallede daha yapıldı. Bölge insanının gösterdiği ilgiden dolayı Türkmen evlerinin her mahallede inşa edilmesi için çalışmalar sürüyor. Mahallelerde faaliyet gösteren 4 Türkmen Evi'nde çay ve kahveler ücretsiz verilirken merkezdeki evdeyse cuma günü herkese, diğer günlerde çocuklara ve kadınlara bedava hizmet sunuluyor. Vatandaşların lig maçlarını izleyebildiği, çay, kahve içebildiği, pide fırının bulunduğu, internet hizmetinin verildiği, yöresel kültürün ve şehitlerin anısına ayrılan duvarların olduğu bu evlerde yaşlısından gencine herkes bir araya gelerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Belediye Başkanı Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet vermek ve onları bir araya getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Akkışla'nın böyle bir yere ihtiyacı olduğunu belirten Ergül, şunları kaydetti: "Bu işe girerken bir kuruş paramız dahi yoktu. Evlerimizi eşimizin dostumuzun yardımıyla, demirini tuğlasını vatandaşlarımıza aldırarak imece usulü yapmaya başladık. Merkezdeki evimizin içerisinde küçük bir mini fırınımız, çay ocağımız, televizyonumuz ve internetimiz var. Bu evi yaptıktan sonra Türkmen Evi uygulamamızı devam ettirdik ve diğer mahallelerimize yaydık. Şu an 5 mahallemizde hizmet veren Türkmen Evi var. Yine 3 mahallemizde yapım aşamasında, 3'ün de proje aşamasında evlerimiz var. Tüm mahallelerimize bunu yaymak istiyoruz." - "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Millet Kıraathanesi' dediğinde içim kıpır kıpır oldu" Ergül, evlerin insanların zaman geçirebildiği nezih bir yer olduğunu anlatarak, "Vatandaşlarımızın sohbet edebileceği, lig maçlarını izleyebileceği, yemek yiyebileceği, çay içebileceği güzel bir yer oldu." dedi.