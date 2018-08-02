İmeceyle yaptıkları evde bisikletli konuklarını ücretsiz ağırlıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in kırsal mahallesinde kullanılmayan bir çiftlik evi, Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) üyelerinin imece usulüyle yaklaşık bir yılda gerçekleştirdikleri çalışma sonunda yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ağırlandığı bisiklet evine dönüştürüldü. Ulaşım, spor ve serbest zaman değerlendirme biçimlerini kapsayan bisiklet hareketinin geliştirilmesi amacıyla Eskişehir'de 2014 yılında kurulan Vel ESBİD, kısa sürede 200 üyeye ulaştı. Farkındalık yaratmayı hedefleyen dernek, bisikletseverlerin rahatlıkla bir araya gelip, çeşitli etkinlikle düzenleyebileceği bir ev kurmak için 2017 yılında kolları sıvadı. Bisiklet evine dönüştürmek için merkez Tepebaşı ilçesindeki Karagözler Mahallesi'nde kullanılmayan ve atıl durumdaki bir çiftlik evi kiralandı. Dernek üyeleri tamamen imece yoluyla yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda kamp alanı, geniş bahçesi, etkinlik salonu, hobi bahçesi ve konuk evi bulunan bisiklet evini kullanıma açtı. Dernek üyeleri, yolu Eskişehir'den geçen ve sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşan yerli ve yabancı bisikletçileri ücretsiz bisiklet evinden ağırlayıp, soluklanmalarını sağlıyor.

- Hayali gerçeğe dönüştürdüler Derneğin yönetim kurulu üyesi Kübra Aşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de bisiklet hareketini kente yaymak için güzel projelere yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Gönüllülerden oluşan derneğin birçok sosyal projeye imza attığını ifade eden Aşan, şöyle konuştu: "Hayatı bisikletle daha da güzelleştirmek istiyoruz. Eskişehir'in zengin bir insan sermayesi var. Biz de bisiklet etrafında bu güzel insanları bir araya getiriyoruz. Bu yoldaki önemli projelerimizden biri de bisiklet evi oldu. 2015 yılında bir hayalden yola çıktık. Bisiklet severlerle güzel etkinlikler yapabileceğimiz bir alan düşledik. 2017 yılının başlarında bu hayali gerçek yapmak için kolları sıvadık. Araştırmalarımız sonunda kente yakın bir kırsal mahalle olan Karagözler'de atıl bir çiftlik evi bulduk. Derneğin gönüllüleriyle burayı bir bisiklet evine dönüştürdük. 2017 yılının kasım ayında derneğimizin bisiklet evini kullanıma açtık. Açıldığı günden bu yana da misyonunu yerine getiriyor. Bisiklet evinde kamplar, kültürel etkinlikler yapıyoruz. Çocuklara kamp eğitimleri veriyoruz."