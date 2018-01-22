IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti

Gelişmiş ülkelere yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2,2'e yükselten IMF, bu grupta yer alan ABD, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'nın beklentilerini güncelledi.

İvmelenen büyüme, Avrupa ve Asya ülkelerindeki pozitif sürprizler ile ABD'deki yeni vergi düzenlemesini yansıttı. IMF'nin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentileri 0,2 puan artırılarak yüzde 3,9'a revize edildi.

Bu yıl ilk kez İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunulan rapora göre, güçlenen küresel büyüme 2017'de yüzde 3,7'ye yükselerek bir önceki yıla kıyasla 0,5 hızlandı.

ABD'nin 2018 ve 2019'da sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,5 büyümesini bekleyen IMF, ülkede bu yıl itibarıyla yürürlüğe giren vergi indirimlerinin ekonomiyi özellikle yatırımlar yoluyla 2020'ye kadar destekleyeceği öngörüsünde bulundu. ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, ekim ayında yayımlanan bir önceki DEG raporunda, 2018 için yüzde 2,3 ve 2019 için yüzde 1,9 seviyesindeydi. Güncellenen raporda, ülkenin tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonun küresel büyümedeki artışın yarısını oluşturduğu vurgulandı.

Almanya'nın 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini de 0,5 puan yükselterek sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2'ye çıkaran IMF, İtalya'ya yönelik projeksiyonlarını ise sırasıyla yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e ve yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e revize etti.

Fransa'nın bu yıl ve 2019'da yüzde 1,9 büyümesi beklenirken, bir önceki raporda, Fransa için büyüme 2018'de yüzde 1,8 ve 2019'da yüzde 1,9 olarak belirlenmişti.

Kanada ile ilgili bu yılki büyüme beklentisini 0,2 puan artışla yüzde 2,3'e yükselten IMF, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,7 yerine yüzde 2 genişleyeceğini öngördü.