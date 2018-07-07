TAŞKENT (AA) – Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Özbekistan'da vergi sisteminin geliştirilmesi için bir "yol haritası" hazırlayacağı bildirildi.
IMF heyeti Özbekistan’da yeni vergi düzenlemesine ilişkin istişarelerde bulundu.
Özbekistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Yardımcısı Camşid Koçkarov ile IMF Mali İşler Daire Başkanı Peter Barrand başkanlığındaki heyet arasında müzakere gerçekleştirildi.
Açıklamaya göre, ülkedeki vergi yönetimi ve sisteminin geliştirilmesiyle ilgili meselelerinin ele alındığı görüşmede, IMF heyeti Özbekistan'daki vergi reformu konusunda büyük vergi mükellefleri ile çalışmak için bir büronun kurulması, vergi yönetiminde modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, mali ve muhasebe birimleri için profesyonel uzmanların eğitimi konularındaki tekliflerini Özbek tarafına iletti.
Görüşmede Barrand, IMF uzmanlarının yakın zamanda Özbekistan’ın vergi yönetimi ve sistemi için bir yol haritası hazırlayıp Özbek tarafına takdim edeceğini belirtti.
Açıklamaya göre, IMF heyeti tarafından Özbekistan'ın vergi politikası ve vergi sistemindeki durumun incelenmesine yönelik araştırma çalışmaları devam ederken, söz konusu çalışmalar ülkedeki vergi sistemi ve yönetiminin geliştirilmesine yönelik stratejik ve taktik çözüm ve önerilerin geliştirilmesini amaçlıyor.
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ay başında onayladığı vergi politikasının geliştirilmesini öngören konsept, 1990'ların başından itibaren geçerli olan vergi sistemini tümden değiştirilerek, 1 Ocak 2019 itibarıyla daha şeffaf ve esnek yeni vergi sisteminin uygulanmasını öngörüyor.
Sön dönemde Mirziyoyev’in talimtıyla ülkedeki vergi idaresinin üst düzey yöneticileri ile binden fazla vergi memuru görevinden alınırken ülkedeki vergi sistemi ve vergi politikasının yeniden oluşturulması kararlaştırıldı.
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