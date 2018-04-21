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IMF üyeleri içe dönük politikalarda geri adım attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

37. IMFC Bildirisi'nde IMF üyelerinin içe dönük politikalardan kaçınmaya yönelik taahhüdüne yer verilmemesi dikkati çekti - Bildiride "Ticarette daha fazla diyaloğa ve eyleme ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) üyeleri, küresel ekonomideki güçlenmenin yapısal reformlar için önemli fırsat olduğu görüşünde birleşirken içe dönük politikalardan kaçınılması konusundaki duruşunu değiştirdi.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen 37. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride geniş tabanlı küresel büyümenin artan yatırımlar ve ticaretle güçlenmeye devam etmesine rağmen birkaç çeyrek sonrasına yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtildi.

Artan finansal kırılganlıklar, ticaret ve jeopolitik gerilimlerin yanı sıra rekor seviyelere yükselen borç seviyesinin küresel büyüme için risk teşkil ettiği vurgulandı.

"Fırsat penceresinin hala açık olduğuna" işaret edilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Fırsat penceresi hala açık ve mevcut büyümeyi koruyacak, direnci artıracak, herkesin yararına olan orta vadeli büyümeyi hızlandıracak politikalar ve reformlar için hızlı bir şekilde kullanılmalı. Tüm politika araçlarını güçlü, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve istihdam zengini büyüme için kullanmaya devam edeceğiz."

- "Ticarette daha fazla diyaloğa ve eyleme ihtiyaç var"

G20'nin geçen yıl aldığı kararların uygulamaya geçirilmesinin önemine vurgu yapılan bildiride, "Ticarette daha fazla diyaloğa ve eyleme ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

6 ay önce yayımlanan 36. IMFC Bildirisi'nde yer verilen "İçe dönük politikalardan kaçınmaya yönelik kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesinin ise bildiriden çıkarılması dikkati çekti.

Bu ifadenin metinde yer almamasında korumacı ticaret politikalarına öncelik veren ABD yönetiminin baskısının etkisi olduğu yorumları yapıldı.

Toplantıda ABD'yi yeni Hazine Bakanı Steven Mnuchin temsil etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
IMF - Dünya Bankası Bahar Toplantıları IMFC ticaret

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