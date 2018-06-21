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"IMF'nin beyni büyük ama vicdanı ufacık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

BM Özel Raportörü Philip Alston: - "IMF'nin beyni büyük ama vicdanı ufacık. Bence IMF, sadece ülkelerin hesap açığına bakıyor, politikaların insanlar üzerindeki etkilerine bakmıyor" - "2016 rakamlarına göre zaten ABD'de 40 milyon fakir yaşıyor. Bunların 18 milyonu da aşırı yoksulluk içinde yaşıyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Philip Alston, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki politikalarına tepki göstererek, "IMF'nin beyni büyük ama vicdanı ufacık." dedi.

BM'nin Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Alston, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetimine ve IMF'ye eleştirlerde bulundu.

ABD'nin Batı dünyasında en yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülke olduğunu vurgulayan Alston, ülkede ocak ayında yürülüğe giren vergi kesintilerinin gelir eşitsizliğini daha da tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Alston, ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilen vergi reformu yasa tasarısının, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu daha da büyüteceğini vurgulayarak, "2016 rakamlarına göre zaten ABD'de 40 milyon fakir yaşıyor. Bunların 18 milyonu da aşırı yoksulluk içinde yaşıyor." dedi.

ABD'nin aşırı yoksullukla mücadele konusundaki temel stratejisinin, "yardıma muhtaç kimselere suçlu muamelesi yapmak ve damgalamak" olduğunu belirten Alston, devletten yardım alanlara karşı karalama kampanyası yürütüldüğüne dikkati çekti.

- "Göçmenlere karşı uygulama merhametsizlik"

Alston, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması ve binlerce çocuğun ailelerinden koparılmasından büyük kaygı duyduğunu söyledi.

Göçmenlerin hapsedilmesinin ve çocuklara karşı yapılan muamelenin "gaddarca" bir mesaj olduğunu vurgulayan Alston, ABD'nin göçmenlere karşı uygulamasını "merhametsizlik" olarak nitelendirdi.

Alston, göçmenlerin gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan ülkeye girmesinin önemi olmadığını, herkesin eşit insan haklarına sahip olduğunu ve ABD'nin uygulamasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilgili bir soru üzerine Alston, "IMF'nin beyni büyük ama vicdanı ufacık. Bence IMF, sadece ülkelerin hesap açığına bakıyor, politikaların insanlar üzerindeki etkilerine bakmıyor." dedi.

Alston, IMF'nin özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki politikasını eleştirerek, IMF'nin birlikte çalıştığı ülkelere yönelik politikalarının insanlar üzerindeki sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğinin altını çizdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Philip Alston IMF

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