CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Philip Alston, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki politikalarına tepki göstererek, "IMF'nin beyni büyük ama vicdanı ufacık." dedi.

BM'nin Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Alston, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetimine ve IMF'ye eleştirlerde bulundu.

ABD'nin Batı dünyasında en yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülke olduğunu vurgulayan Alston, ülkede ocak ayında yürülüğe giren vergi kesintilerinin gelir eşitsizliğini daha da tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Alston, ABD'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilen vergi reformu yasa tasarısının, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu daha da büyüteceğini vurgulayarak, "2016 rakamlarına göre zaten ABD'de 40 milyon fakir yaşıyor. Bunların 18 milyonu da aşırı yoksulluk içinde yaşıyor." dedi.

ABD'nin aşırı yoksullukla mücadele konusundaki temel stratejisinin, "yardıma muhtaç kimselere suçlu muamelesi yapmak ve damgalamak" olduğunu belirten Alston, devletten yardım alanlara karşı karalama kampanyası yürütüldüğüne dikkati çekti.