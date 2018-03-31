HABER

İMH Günışığı Derneği Doğu Guta'daki yaşananları protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

İMH Günışığı Derneği Doğu Guta'daki yaşananları protesto etti

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Günışığı Derneği, Doğu Guta'da yaşananları protesto etti.

Eyüpsultan meydanında bir araya gelen dernek üyeleri, Doğu Guta'da yaşayan sivillerin dramını ortaya koymak ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için canlandırma yaptı.

Temsili pazar yeri kurulan etkinlikte, pazarda alışveriş yapan insanlar, ip atlayan kız çocukları ve bebek arabası ile dolaşan iki anne yer aldı.

Etkinlikte, meydana ses efektleri ile aniden atılan bir bomba ile sivillerin Doğu Guta'da yaşadığı trajedi canlandırılırken, bomba sesiyle meydana verilen sis ve çığlıklar, anne feryatlarıyla Doğu Guta'da yaşananlar, temsili olarak gözler önüne serildi.

İMH Günışığı Derneği Gençlik Başkanı Oğuzhan Kabakçı, yıkılan her binanın bir toplu mezar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"6 yıldır her türlü silahla ve uçakla vurulmuş, kimyasal bombalarla zehirlenmiş Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Fırınların, pazar yerlerinin, parkların, hastanelerin hatta yetimhanelerin vurulduğu Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Suyun, yemeğin ilacın, çocuklara verilecek bir avuç mamanın dahi kalmadığı, kan gölüne dönmüş Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Zalim Esed'in necis askerlerinin postalları altında kirlenen Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Nesli tükenmekte olan balıklarla ilgilendiği kadar Doğu Guta'da öldürülen çocuklarla ilgilenmeyen uluslararası kamuoyu neredesiniz?"

Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğu guta İMH Suriye

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.