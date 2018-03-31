İMH Günışığı Derneği Doğu Guta'daki yaşananları protesto etti

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Günışığı Derneği, Doğu Guta'da yaşananları protesto etti.

Eyüpsultan meydanında bir araya gelen dernek üyeleri, Doğu Guta'da yaşayan sivillerin dramını ortaya koymak ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için canlandırma yaptı.

Temsili pazar yeri kurulan etkinlikte, pazarda alışveriş yapan insanlar, ip atlayan kız çocukları ve bebek arabası ile dolaşan iki anne yer aldı.

Etkinlikte, meydana ses efektleri ile aniden atılan bir bomba ile sivillerin Doğu Guta'da yaşadığı trajedi canlandırılırken, bomba sesiyle meydana verilen sis ve çığlıklar, anne feryatlarıyla Doğu Guta'da yaşananlar, temsili olarak gözler önüne serildi.

İMH Günışığı Derneği Gençlik Başkanı Oğuzhan Kabakçı, yıkılan her binanın bir toplu mezar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"6 yıldır her türlü silahla ve uçakla vurulmuş, kimyasal bombalarla zehirlenmiş Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Fırınların, pazar yerlerinin, parkların, hastanelerin hatta yetimhanelerin vurulduğu Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Suyun, yemeğin ilacın, çocuklara verilecek bir avuç mamanın dahi kalmadığı, kan gölüne dönmüş Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Zalim Esed'in necis askerlerinin postalları altında kirlenen Doğu Gutalı kardeşlerimizden bahsediyoruz. Nesli tükenmekte olan balıklarla ilgilendiği kadar Doğu Guta'da öldürülen çocuklarla ilgilenmeyen uluslararası kamuoyu neredesiniz?"