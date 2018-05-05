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İMH Günışığı Derneği'nden bağımlılıkla mücadele yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 22:08 | Son Güncelleme

İMH Günışığı Derneği'nden bağımlılıkla mücadele yürüyüşü

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Günışığı Derneği, madde kullanımı, sigara, alkol, uyuşturucu ve sosyal medya bağımlılıklarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Sarıyer'deki Borsa İstanbul önünde toplanarak, Reşitpaşa Muhtarlığı'na kadar yürüyen grup, ellerinde, "Uyuşturucuya boyun eğme", "Uyuşturucu satmak insanlık suçudur", "Bağımlı olma özgür ol" yazılı dövizler taşıyarak, "Maddeye değil hayata bağlı ol yarın çok geç olabilir" ifadesinin yer aldığı pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan derneğin Reşitpaşa temsilcisi Hamza Günay, dernek olarak bağımlılıkla mücadeleye başladıklarını ve bunun için böyle bir eylem düzenlediklerini söyledi.

Günay, "Bağımlı olma hayata bağlı ol" sloganıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İMH Günışığı Derneği olarak küresel karanlık güçlerin bağımlılıkları yaygınlaştırarak insanlarımızın daha fazla yönetilebilir hale gelmemesini istiyoruz. Bu yüzden çalışmalar yürütüyoruz. Bağımlılıklar topluma aşılanarak büyük bir rant elde ediliyor. Hem de bizim canlarımız ve istikbalimiz tehdit ediliyor. Bu sömürüye dur diyebilmek için bu tür aktivitelerle mücadelemize devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Günışığı Derneği

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