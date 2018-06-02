İMKANDER 2018 mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - İMKANDER Muhacir Okulu, düzenlenen törenle 2018 mezunlarını verdi.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, kendi ülkelerindeki savaşlar ve yoğun insan hakları ihlalleri sebebiyle Türkiye'ye sığınan çocuklar, eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.
İMKANDER tarafından Başakşehir'de hizmet veren Muhacir Okulu, düzenlenen törenle 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.
Program muhacir öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çoğunluğu Çeçenistan, Dağıstan, Kabardino-Balkarya gibi Kuzey Kafkasya bölgelerinden ve Doğu Türkistan, Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinden Türkiye'ye sığınan çocuklar program boyunca, Türkçe şiirler ve şarkılar söyledi, kendi ülkelerinin milli marşlarını okudu.
Karnelerini alan ve bayramlık giysi için hediye kartı dağıtılan öğrenciler ile mağazaya gidilerek alışveriş yapıldı.
Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil
Esad ve YPG anlaştı!
Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu
Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum