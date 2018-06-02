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İMKANDER 2018 mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

Çoğunluğu Kuzey Kafkasya bölgelerinden Orta Asya ülkelerinden Türkiye'ye sığınan çocuklar, mezuniyet töreninde Türkçe şiirler ve şarkılar söyledi, kendi ülkelerinin milli marşlarını okudu

İSTANBUL (AA) - İMKANDER Muhacir Okulu, düzenlenen törenle 2018 mezunlarını verdi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, kendi ülkelerindeki savaşlar ve yoğun insan hakları ihlalleri sebebiyle Türkiye'ye sığınan çocuklar, eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

İMKANDER tarafından Başakşehir'de hizmet veren Muhacir Okulu, düzenlenen törenle 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi.

Program muhacir öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çoğunluğu Çeçenistan, Dağıstan, Kabardino-Balkarya gibi Kuzey Kafkasya bölgelerinden ve Doğu Türkistan, Özbekistan gibi Orta Asya ülkelerinden Türkiye'ye sığınan çocuklar program boyunca, Türkçe şiirler ve şarkılar söyledi, kendi ülkelerinin milli marşlarını okudu.

Karnelerini alan ve bayramlık giysi için hediye kartı dağıtılan öğrenciler ile mağazaya gidilerek alışveriş yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İMKANDER Mezun

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