"Immortality- Ölümsüzlük" sergisi açıldı

Sergiye, çalışmaları ölümsüzlük temasına uygun olan sanatçıları seçtiğine işaret eden Jam, bazı sanatçıların bu sergi için yeni işler ortaya çıkardığını aktardı.

Tima Jam, kültürel anlamda birleşmeyi, dayanışmayı ifade etmesi adına böyle bir sergi açtıklarını ve temasını, "Ölümsüzlük" olarak belirlediklerini dile getirdi.

Jam, serginin anlamına da değinerek, "Sergi, sürekli olarak yeniden canlanmayı, reenkarne olmayı ve doğanın bitmeyen varoluşunu anlatıyor. Aynı zamanda, zorunlu olarak sabit ve değişmez olan bu parçaların sürekli devam eden döngüsünü anlatmakta." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Eserlerim dünyanın oluşumunu, evrenin gelişimini ele alıyor"

Sanatçı Cengiz Yatağan da sergide 2 eserinin yer aldığını dile getirerek, "Bu eserlerim epoksi işler. Dünyanın yeni doğuşu ve ruhani, Mevlevi ve sufizmle alakalı hissiyatları oluşturan şeyler yapıyorum genelde. Kullandığım malzeme ile bu düşüncelerim birleştiğinde farklı yorumlamalar ve teknikler ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Eserlerinde yoğunlukla inşaat malzemeleri kullandığını anlatan Yatağan, şöyle devam etti:

"Epoksi ve kendi geliştirdiğim renklendirme malzemeleriyle sergideki eseri hazırladım. Işığın yansımalarını falan çok farklı algılattırıyor ve derinlikleri çok kuvvetli. Ayrıca bu eserlerdeki malzemenin adına teknoloji kimyasal diyebiliriz. Çünkü dijital teknolojide, bilgisayarda,- bu tarz şeyler var, bu da fiziki olarak kimyasalda teknoloji hissi veriyor. Aynı zamanda dünyanın oluşumunu, evrenin gelişimini ele alıyor."