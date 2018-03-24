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İMO Başkanı Tortum ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yapılan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) seçimlerinde Erzurum Şube Başkanı seçilen Prof.

İMO Başkanı Tortum ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yapılan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) seçimlerinde Erzurum Şube Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Tortum ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi.
Prof. Dr. Ahmet Tortum, tüm meslektaşlarına ve basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında özellikle ilimizde gerçekleştirilen mesleki yatırımlarla İMO Erzurum Şube olarak yakından ilgileneceklerini ve katkı sağlamak için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
İMO’nun öncelikle meslek faaliyetlerinin konuşulduğu, toplumu ilgilendiren konularda çözümler üreterek kamuoyu oluşturabilen bir merkez haline gelmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Tortum, kamu ve özel sektörde hizmet veren tüm meslektaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen, hakkaniyet içermeyen ve ötekiler yaratan art niyetli düşüncelerin karşısında bulunarak mesleğe ve meslektaşına destek olan tarafsız, şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet vereceklerini söyledi.
Ayrıca inşaat sektöründe meydana gelen can ve mal kayıpları konusunda iş sağlığı ve güvenliğinin önemini belirten Prof. Dr. Ahmet Tortum, imalat esnasında oluşan kayıpların yanı sıra kullanılmayan metruk yapıların da insan sağlığını ve kentsel yaşamı tehdit ettiğini, intihar vakalarına zemin hazırladığını, ilimizde de bunun acı tecrübelerinin yaşandığını söyleyerek bu durumda bulunan yapıların ivedilikle kontrolsüz giriş kısımlarının kapatılması gerektiği ve ilgili kurumların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları çağrısında bulundu.

İMO Başkanı Tortum ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi

İMO Başkanı Tortum ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ile bir araya geldi

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