İMO’dan Taksim’deki hastane yangınıyla ilgili açıklama

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Denizli Şube Başkanı Şevket Murat Şenel, dün Taksim’de meydana gelen hastane yangını sonrası okul, hastane ve kreş gibi insanların yoğunlukta olduğu binaların yangın güvenliklerinin bir kez daha gözeden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Şenel, Taksim’de meydana gelen yangın sonrası hastane binasının kullanılamaz hale geldiği felaketin herkes için çıkarılması gereken önemli dersler içerdiğini kaydetti.

Şenel, yangın yönetmeliklerinin yenilenmesi, yeni yapılacak binalar ile ilgili bir takım düzenlemeler ve iyileştirmeler içerse dahi yaşanan felaketin ‘mevcut binaların yangın güvenliği acaba yeterli midir?’ sorusunu akla getirdiğini aktararak, “Özellikle okul, kreş, hastane, sinema ve tiyatro salonları, kongre merkezleri gibi vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı mevcut yapıların yangın güvenliğinin ivedilikle masaya yatırılması gerekmektedir. Yanıcı ve yakıcı bileşenler içeren, kolayca tutuşabilen ve dünün teknolojisi ile üretilen cephe kaplama malzemelerinin kullanıldığı bu tür binaların şimdiden tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bizler ilgili idareleri gerekli çalışmaları yapmaya, bir ajanda oluşturarak eylem planı hazırlamaya ve önlem almaya davet ediyoruz” diye konuştu.