HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İmparator kuzenlerin altın sikkesi müzenin ilgi odağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Antakya'da basılan, Roma imparatoru kuzenler Valentinian II ve Valens'in portrelerinin yer aldığı altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde sergileniyor - Kırıkkale Kapulukaya Barajı yakınlarında bir testinin içinde bulunan altın sikkenin en önemli özelliği, iki imparatorun yan yana resmedilmesi

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Roma imparatoru kuzenler Valens ile Valentinian II'nin portrelerinin bulunduğu altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Başkentte bulanan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, eski Yunan ve Roma dönemlerine ait zengin bir sikke koleksiyonuyla Anadolu'da çıkarılan birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Müzenin sanat tarihçisi Selma Ünal, müzenin en önemli koleksiyonlarını sikkelerin oluşturduğunu, dünyanın ilk basılı maden paraları olan 564 Lidya sikkesinin, ender rastlanan Akhamenid Pers paralarının, ünlü Atina baykuşlu gümüş tetradrahmi (sikke) serisinin ve Bizans dönemini temsil eden altın, gümüş ve bronz sikkelerin koleksiyonlarındaki ilginç eserler arasında yer aldığını söyledi.

Ünal, "Geç Roma Dönemi" olarak adlandırılan MS 4. yüzyılda hüküm sürmüş Valentinianus sülalesinin dört imparatoru olan Valentinian I, Valens, Gratian, Valentinian II'ye ait olan ve Antakya darphanesinde basılan 21 altın sikkenin, Kırıkkale Kapulukaya Barajı yakınlarında bir testinin içinde bulunduğunu ifade etti

Bunlar arasında en çok ilgiyi Valens ve kuzeni Valentinian II'nin yan yana resmedildiği altın sikkenin çektiğini belirten Ünal, dünyada tek olan sikkenin, gümüş bir örneğinin ise Louvre Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi. Ünal, "Sikke, Roma döneminde doğuda imparatorluk yapan Valens ile batıda yeni imparator seçilmiş Valentinian II arasındaki önemli bir anlaşmanın şerefine Antakya darphanesinde basıldığı biliniyor. İki imparatorun yan yana resmedilmesi ve altın olması bu sikkeyi tek kılıyor." dedi.

- Sikkelere özel çekmeceli cam paneller

Erimtan Müzesi'nin, sikkelerin sergilenmesinde bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ünal, "Sikkelerin, dik olarak kurulan çekmece tarzındaki cam panellerde sergilendiğini aktardı. Ünal, çekmece çekildiğinde ışıklarının yanması ile sikkenin her iki yüzünün de görülebildiğini anlattı.

- 3 yılda 60 bin ziyaretçi

Müze Müdürü Nazan Gezer, Ankara Kalesi bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinin arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra müzik, resim atölyesi ve sanatsal eğitim olanakları sunduğunu da söyledi.

Kurulduğu Mart 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin kişinin müzeyi gezdiğini söyleyen Gezer, çoğunluğu Anadolu'da çıkarılan sikke koleksiyonuna sahip olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...
Sivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölümSivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Mehmet Şimşek'in 7 yıl önceki Twitter mesajı sosyal medyayı salladı: Fakir aile ziyareti...

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Roj TV için AİHM'den son dakika kararı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Taksim İstiklal Caddesi'nde Saadet Partisi'nden dikkat çeken eylem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.