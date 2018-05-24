İmparator kuzenlerin altın sikkesi müzenin ilgi odağı

Ünal, "Geç Roma Dönemi" olarak adlandırılan MS 4. yüzyılda hüküm sürmüş Valentinianus sülalesinin dört imparatoru olan Valentinian I, Valens, Gratian, Valentinian II'ye ait olan ve Antakya darphanesinde basılan 21 altın sikkenin, Kırıkkale Kapulukaya Barajı yakınlarında bir testinin içinde bulunduğunu ifade etti

Müzenin sanat tarihçisi Selma Ünal, müzenin en önemli koleksiyonlarını sikkelerin oluşturduğunu, dünyanın ilk basılı maden paraları olan 564 Lidya sikkesinin, ender rastlanan Akhamenid Pers paralarının, ünlü Atina baykuşlu gümüş tetradrahmi (sikke) serisinin ve Bizans dönemini temsil eden altın, gümüş ve bronz sikkelerin koleksiyonlarındaki ilginç eserler arasında yer aldığını söyledi.

Başkentte bulanan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, eski Yunan ve Roma dönemlerine ait zengin bir sikke koleksiyonuyla Anadolu'da çıkarılan birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Roma imparatoru kuzenler Valens ile Valentinian II'nin portrelerinin bulunduğu altın sikke, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Bunlar arasında en çok ilgiyi Valens ve kuzeni Valentinian II'nin yan yana resmedildiği altın sikkenin çektiğini belirten Ünal, dünyada tek olan sikkenin, gümüş bir örneğinin ise Louvre Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi. Ünal, "Sikke, Roma döneminde doğuda imparatorluk yapan Valens ile batıda yeni imparator seçilmiş Valentinian II arasındaki önemli bir anlaşmanın şerefine Antakya darphanesinde basıldığı biliniyor. İki imparatorun yan yana resmedilmesi ve altın olması bu sikkeyi tek kılıyor." dedi.

- Sikkelere özel çekmeceli cam paneller

Erimtan Müzesi'nin, sikkelerin sergilenmesinde bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ünal, "Sikkelerin, dik olarak kurulan çekmece tarzındaki cam panellerde sergilendiğini aktardı. Ünal, çekmece çekildiğinde ışıklarının yanması ile sikkenin her iki yüzünün de görülebildiğini anlattı.

- 3 yılda 60 bin ziyaretçi

Müze Müdürü Nazan Gezer, Ankara Kalesi bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinin arkeolojik eserlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra müzik, resim atölyesi ve sanatsal eğitim olanakları sunduğunu da söyledi.

Kurulduğu Mart 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin kişinin müzeyi gezdiğini söyleyen Gezer, çoğunluğu Anadolu'da çıkarılan sikke koleksiyonuna sahip olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

