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İmralı üzerindeki uçuş yasağı ile ilgili flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Hükümet,terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı.

İmralı üzerindeki uçuş yasağı ile ilgili flaş karar

Hükümet, terör görütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yattığı İmralı Hapishanesi üzerindeki uçuş yasağının sınırlarını daralttı.Gazete Habertürk'ün haberine göre İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 8 bin 534 metre olan dikey yükseklik sınırı, 2 bin 438 metreye indi. Karar, bölgede başta helikopterler olmak üzere sivil uçuşları rahatlatacak.

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Anahtar Kelimeler:
İmralı PKK Abdullah Öcalan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
paketleyin Afrin tarafına bırakın arkadan kurşunlayın bitsin,beslemek doğru değil.
Olurmu yalçın akdoğan bekir bozdağ hüseyin çelik burhan kuzu üzülür ya la onlar demiyormuydu öcalan abdestlidir olayları iyi okuyor diyen
ÖCALAN NE DİYORDU ( PKK yı BU SAATTEN SONRA İSTESEMDE YOKEDEMEM ÇÜNKÜ PKK BÜYÜK DEVLETLERİN İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN ELİNE GEÇMİŞ VAZİYETTE KARARLARI BÜYÜK DEVLETLER ALIP UYGULUYOR )
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